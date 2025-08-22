Judicializan a menor de edad señalado de violar y asesinar a su pareja

El menor deberá responder por los delitos de feminicidio agravado y abuso sexual. Foto: Fiscalía

Un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la seccional Cundinamarca, judicializó a un menor de 17 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio y acceso carnal violento, ambas conductas agravadas.

Según el ente acusador, los hechos sucedieron el pasado 22 de enero en la vereda Fragua del municipio de Chía, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de una menor de 15 años, quien era la compañera sentimental del presunto agresor.

De acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la joven murió asfixiada por estrangulamiento y se evidenció que también habría sido agredida sexualmente.

El presunto victimario fue aprehendido por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial, el pasado 13 de agosto, en Chía.

Durante las audiencias concentradas, el adolescente no se allanó a los cargos y le fue impuesta medida de internamiento preventivo en centro especializado.

El panorama de feminicidios en Colombia

Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, entre enero y julio de 2025 se han registrado 501 feminicidios y 296 en grado de tentativa.

Para solo el mes de julio, ocurrieron 72 feminicidios, principalmente en Antioquia (10), Bogotá y Risaralda (7 cada uno), Atlántico y Huila (6 cada uno), seguido de Santander con 5 feminicidios, Cauca, Cundinamarca y Valle del Cauca (4 por cada departamento).

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía

