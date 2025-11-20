Judicializan a mujer por atentado frustrado en Bogotá; también ligada al caso Miguel Uribe

Katerine Andrea Martínez Martínez, alias "Gabriela", es oriunda de Barranquilla (Atlántico). Su captura se efectuó en Florencia (Caquetá). Foto: Policía Nacional

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Katherine Andrea Martínez Martínez, conocida como alias “Gabriela”, por su presunta participación en la planeación de un atentado con explosivos en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá, una acción terrorista que estaba prevista para el pasado 3 de junio y que finalmente no alcanzó a ejecutarse.

Según la investigación, Martínez habría coordinado la logística del ataque: realizó vigilancias en el sector escogido, recibió una bomba tipo lapa con su detonador, la transportó y posteriormente se la entregó a un adolescente que sería el encargado de instalar el artefacto.

El atentado se frustró porque el menor desistió al notar la presencia de unidades de la Policía Nacional en la zona.

Con base en estos elementos, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó a Martínez el delito de terrorismo, cargo que no aceptó. La mujer ya se encontraba privada de la libertad por un caso diferente: su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el occidente de la ciudad.

Tal como reveló El Espectador, Martínez habría asistido a reuniones previas al crimen, en las que se coordinó la logística del ataque, la participación del menor que disparó y los movimientos posteriores para evitar la reacción inmediata de las autoridades.

Su papel habría estado ligado a la entrega de información, acompañamiento a los partícipes y apoyo operativo dentro de la estructura criminal.

Con esta nueva imputación, la Fiscalía fortalece la hipótesis de que Martínez tendría un rol activo y continuado en planes violentos de alto impacto en Bogotá, tanto en el magnicidio del senador como en la acción terrorista fallida en Teusaquillo. La mujer permanece recluida en centro carcelario mientras avanzan ambos procesos penales.

