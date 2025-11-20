Transmilenio lanza modelo que impulsa vivienda y renovación alrededor de las estaciones

El primer desarrollo será en la Estación Intermedia de la Avenida Primero de Mayo y abre convocatoria pública desde el 21 de noviembre. Foto: Transmilenio

Este jueves, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que TransMilenio S.A. asume oficialmente el rol de operador urbano y liderará proyectos inmobiliarios estratégicos orientados al transporte público —un modelo que la ciudad nunca había aplicado a esta escala—.

Con este nuevo esquema, la ciudad apostará por integrar la infraestructura del sistema con proyectos de vivienda, actividad económica y espacio público, ubicados estratégicamente alrededor de estaciones, troncales, portales y patios.

“Bogotá se está transformando como nunca antes”, afirmó el alcalde Galán. “Este es un hito que permitirá aprovechar las inversiones en transporte y construir ciudad conectada”.

Según TransMilenio, el modelo permitirá revitalizar barrios, mejorar el aprovechamiento del suelo y simplificar los procesos urbanísticos con normas claras, licenciamientos más eficientes y mayor edificabilidad, sin necesidad de planes parciales.

Primer proyecto: Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo

El primer Proyecto de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) se desarrollará en predios de TransMilenio junto a la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo, en la troncal de la carrera 10, localidad de San Cristóbal.

El plan habilita 12.594 m² de suelo en un lote de 3.527 m² para construir más de 25.000 m² de vivienda, comercio y servicios, creando una nueva centralidad conectada con la troncal, el Metro y el TransMiCable de San Cristóbal.

La convocatoria pública para inversionistas, constructores y estructuradores se abre el 21 de noviembre, con términos disponibles en negocios.transmilenio.gov.co.

Paralelamente avanzan tres desarrollos privados sobre la Avenida 68, impulsados por Arquitectura & Concreto y Pactum. Entre ellos destaca Metrópolis, que transformará un conjunto residencial de los años 80 en torres de entre 25 y 29 pisos, con 2.450 soluciones de vivienda, comercio en primeros niveles y nuevos espacios públicos.

Para facilitar el acceso de las familias a estos nuevos proyectos, la Secretaría del Hábitat y TransMilenio firmaron un convenio que prioriza hogares interesados en adquirir vivienda nueva cerca de corredores de transporte público.

Estas zonas están incluidas en la Oferta Preferente para la asignación de subsidios VIS y VIP, conectando por primera vez la política de vivienda con la infraestructura de movilidad masiva.

