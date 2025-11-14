Jueza envía a la cárcel a Ricardo González por homicidio de Jaime Moreno: abogada apeló

Ricardo González, de 22 años, durante la audiencia de medida de aseguramiento. Foto: Archivo Particular

La juez de control de garantías ordenó enviar a prisión preventiva a Ricardo Rafael González Castro, segundo implicado en el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo. La decisión se tomó luego de que la delegada de la Fiscalía General de la Nación argumentara que González ya había demostrado acciones de evadir a la justicia. La abogada del imputado apeló la decisión.

González, de 22 años, nacido en Cartagena, con educación secundaria, y dedicado a la venta informal de perros calientes en el centro de Bogotá, fue imputado por homicidio agravado a título de coautor. Según las pruebas evidenciadas y recopiladas por el ente acusador, participó junto con Juan Carlos Suárez Ortiz en la golpiza ocurrida la noche del 31 de octubre.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó nuevos testimonios y dictámenes forenses que demostrarían que González propinó la patada que dejó a Moreno indefenso en el suelo y luego lo golpeó junto a Suárez hasta causarle la muerte. La juez acogió los argumentos del ente acusador y ordenó que el joven permanezca en un establecimiento carcelario mientras avanza la investigación.

“Fue a trabajar como si nada hubiera pasado”

El ente acusador recalcó que tras la agresión, ninguno de los implicados pidió ayuda ni alertó a las autoridades, pese a que la víctima yacía inconsciente y sangrando. Por el contrario, huyeron del lugar con total tranquilidad, lo que, según la fiscal, evidencia una actitud de evasión frente a la justicia y desprecio por la vida humana.

Al día siguiente a la muerte de Jaime Esteban Moreno, es decir, el lunes 3 de noviembre, Ricardo González se presentó a trabajar aún con el disfraz, por lo que su jefe lo llamó la atención. También lloró y manifestó que estaba involucrado en el homicidio del estudiante uniandino, caso que, para entonces, ya estaba en todos los medios. Ese mismo lunes, Daniel Coronell, divulgó el rostro de González.

El procesado, según el relato de la Fiscalía, le habría contado a su empleador, en el centro comercial GranSan, donde vendía perros calientes, que estuvo involucrado en el homicidio del estudiante, aunque afirmó que “solo lo había empujado”.

Este testigo narró que el joven imputado de 22 años consumía frecuentemente alcohol y que, tras conocerse la noticia de las capturas, González desapareció, a lo que una de las mujeres señaladas como partícipes del hecho, la mujer de disfraz azul, lo buscó, diciendo: “Ah, ya se voló ese HP”. La Fiscalía recalcó que este comportamiento muestra conciencia de su participación y su intento de evadir la acción de la justicia.

“La medida de aseguramiento es necesaria y proporcional. Ricardo González representa un peligro para la comunidad por su comportamiento violento, su consumo habitual de alcohol y su actitud evasiva frente a la justicia. Después del crimen no socorrió a la víctima, no avisó a las autoridades y, cuando supo que había sido identificado, huyó. Todo esto demuestra que, de permanecer en libertad, podría evadir el proceso o reiterar su conducta”

