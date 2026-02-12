Julia Rubiano asumirá como nueva secretaria de Educación de Bogotá a partir de marzo

Isabel Segovia (izquierda) deja el cargo tras dos años al frente de la entidad. Tras su salida, Julia Rubiano, actual subsecretaria de Calidad y Pertinencia, asumirá la dirección de la Secretaría de Educación a partir de marzo. Foto: Alcaldía de Bogotá

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció este jueves un cambio en la dirección de la Secretaría de Educación del Distrito. Isabel Segovia Ospina, quien lideró la cartera durante los últimos dos años, se retira del cargo y será reemplazada por Julia Rubiano, actual Subsecretaria de Calidad y Pertinencia, a partir de marzo de 2026.

El alcalde Galán destacó el liderazgo de Segovia en la consolidación de importantes avances en el sistema educativo. “La educación de calidad sigue siendo una prioridad de nuestra administración. Queremos agradecer a la secretaria Segovia por poner a las niñas, niños y jóvenes en el centro de las decisiones y por impulsar un proceso de transformación que deja resultados concretos para la ciudad”, señaló.

En 2025, en ningún colegio distrital se perdió un día completo de clases. Además, Bogotá se ha consolidado como la mejor de las principales ciudades del país en calidad en educación.



— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 12, 2026

Durante su gestión, Segovia impulsó medidas que fortalecieron tanto el respeto y cuidado del tiempo escolar como los aprendizajes de los estudiantes. Entre los logros destacados por el Distrito se cuentan:

Bogotá obtuvo el mejor puntaje global en las pruebas Saber 11 desde la pandemia, con 10 puntos por encima del promedio nacional.

11 de las 13 instituciones educativas rurales mejoraron sus resultados en las pruebas Saber 11.

La deserción escolar disminuyó de 6,6% en 2024 a 5,2% en 2025, la cifra más baja desde 2021.

54 de cada 100 graduados ingresaron directamente a la educación superior.

“Muchas gracias alcalde Carlos Fernando Galán, ha sido un honor poder trabajar con usted por la educación de las niñas, los niños y los jóvenes en Bogotá. Son ellos la razón de todo el esfuerzo que hacemos en la Secretaría de Educación de Bogotá, de la mano de un equipo maravilloso al cual le quiero manifestar mi admiración y gratitud por su compromiso y rigurosidad”, señaló la saliente secretaria Segovia a través de su cuenta de X.

La nueva secretaria y los retos que asumirá con su gestión

Por su parte, Julia Rubiano asume el cargo con el reto de dar continuidad a esta ruta de fortalecimiento educativo. Entre sus prioridades definidas en la hoja de ruta de la Secretaría se destacan:

Consolidar el Sistema de Atención Integral a la Primera Infancia, en articulación con las secretarías de Integración Social, Salud y Cultura. Fortalecer la convivencia escolar con programas como Escuela con Emociones. Garantizar que todas las niñas y niños aprendan en la edad adecuada para cerrar brechas educativas.

Rubiano es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos y programas del sector público, privado y de cooperación internacional, enfocados en la mejora de la calidad educativa.

En el Ministerio de Educación Nacional, Rubiano participó en la formulación e implementación del proyecto de Educación Rural y fue la primera gerente para la implementación de la Jornada Única. Actualmente, se desempeña como Subsecretaria de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación del Distrito.

