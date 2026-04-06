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Justicia para Leidy Cadena: la primera condena contra agente del Esmad por lesión ocular

El Juzgado 64 Penal condenó al patrullero Danilo José Núñez a siete años de prisión. Un testigo fue clave en la histórica sentencia contra un agente del Estado por causar traumas oculares en la represión del estallido social.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
06 de abril de 2026 - 11:00 p. m.
Leidy Cadena, junto a su mamá y su novio, recibieron amenazas y tuvieron que exiliarse. / Cortesía
Leidy Cadena, junto a su mamá y su novio, recibieron amenazas y tuvieron que exiliarse. / Cortesía
Foto: Cajar

“Recibo esta sentencia con la claridad de que no es solo mi caso. Esto no fue un hecho aislado. Hay un centenar de víctimas de trauma ocular durante las protestas. Espero que este fallo marque un precedente real”. Estas fueron las primeras palabras de Leidy Natalia Cadena Torres, tras...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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