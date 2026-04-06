Justicia para Leidy Cadena: la primera condena contra agente del Esmad por lesión ocular

Leidy Cadena, junto a su mamá y su novio, recibieron amenazas y tuvieron que exiliarse. / Cortesía Foto: Cajar

“Recibo esta sentencia con la claridad de que no es solo mi caso. Esto no fue un hecho aislado. Hay un centenar de víctimas de trauma ocular durante las protestas. Espero que este fallo marque un precedente real”. Estas fueron las primeras palabras de Leidy Natalia Cadena Torres, tras...