Suba, Engativá y Ciudad Bolívar concentran más muertes por siniestros viales en Bogotá

Por primera vez en cuatro años, Bogotá logró reducir el número de víctimas por siniestros viales. El dato no es menor, ya que la capital del país venía experimentando un incremento continuo de las fatalidades en la vía desde 2021, siendo 2024 el año con el peor registro, al registrar 555 fallecidos. Para 2025, la cifra disminuyó un 9 %, con un total de 500 decesos en el asfalto.

Este reporte se conoció tras la publicación del más reciente boletín de Bogotá Cómo Vamos, el cual no solo arrojó la reducción en este indicador, sino otros factores como el de la distribución de los siniestros por localidad.

En este sentido, de acuerdo con el boletín, la siniestralidad vial sigue altamente concentrada en unas pocas localidades, lo que convierte el problema en un asunto de desigualdad territorial y focalización de la política pública.

Las localidades más afectadas

Durante 2025, Engativá fue la localidad con mayor número de personas fallecidas por siniestros viales, con 52 muertes, seguida de Ciudad Bolívar con 50 casos y Suba con 45. En contraste, La Candelaria no registró ningún fallecido, mientras que Sumapaz reportó solo tres casos, lo que evidencia brechas marcadas dentro de la ciudad.

El boletín también resalta el caso de Kennedy, que, aunque no lidera el número de muertes, se consolidó como la localidad con más siniestros viales con personas lesionadas, superando los 1.300 casos, y además se ubicó entre las cuatro localidades con más fallecidos. Esta combinación la convierte en un territorio prioritario de intervención, tanto por volumen como por gravedad de los hechos.

¿Quiénes son las principales víctimas?

La información consolidada muestra que la siniestralidad vial no impacta por igual a todos los actores de la vía. Los motociclistas siguen encabezando los índices de siniestralidad, junto a otros actores viales con vulnerabilidad, como los peatones y ciclistas.

Ya en detalle, las muertes de los motociclistas pasaron de 257 casos en 2024 a 229 en 2025, lo que representa una reducción interanual, pero los mantiene como el grupo más golpeado y prioritario en términos de prevención.

Las muertes de peatones también disminuyeron, al pasar de 204 fallecimientos en 2024 a 197 en 2025. Aunque la reducción es moderada, este grupo sigue concentrando una proporción alta de víctimas fatales, especialmente en corredores urbanos y zonas con alta velocidad vehicular.

Horarios críticos y letalidad

El análisis por franjas horarias refuerza esa lectura territorial. El boletín advierte que la madrugada y la noche concentran la mayor proporción de siniestros con personas fallecidas, mientras que en la mañana y la tarde predominan los casos con lesionados. En la madrugada, cerca del 8 % de los siniestros tuvieron consecuencias fatales, frente a porcentajes de entre el 3 % y el 4 % durante el día.

