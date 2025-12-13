Kennedy se quedaría sin alcaldesa: ya habría decisión de segunda instancia

Karla Marín estaría inhabilitada para ejercer su cargo Foto: Alcaldía de Kennedy

Un fallo de segunda instancia del Consejo de Estado pondría fin a la posesión de la alcaldesa de Kennedy, Karla Marín. La decisión judicial llegaría luego de que el Tribunal de Cundinamarca, el pasado mes de julio, declarara nula su elección por no haber cumplido satisfactoriamente los requisitos de ley.

De acuerdo con la concejala María Victoria Vargas, durante un debate en el cabildo distrital el 14 de marzo, Marín estaba inhabilitada, pues desempeñó un cargo público tres meses antes a la inscripción de su candidatura, más exactamente como trabajadora pública de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría de Gobierno. Esto, iría en contravia con la Ley 1421, artículo 66.

Sin embargo, en esa primera decisión, la Alcaldía defendió el nombramiento, justificando que existe un error de contabilización de ese período de tiempo. “La contabilización de los tres meses anteriores debe darse a partir de la designación que realice el alcalde mayor; en este caso particular se debe tener en cuenta que la designación se materializó con el nacimiento a la vida jurídica del Decreto 238 del 17 de julio de 2024. (...) En consecuencia para el caso de la actual Alcaldesa Local de Kennedy no se configura la inhabilidad”.

Para la decisión de segunda instancia, no sería la excepción y el Distrito habría pedido aclaración del fallo.

Mientras tanto, en el sonajero de alcalde encargado en Kennedy, según conoció el periodista Manuel Salazar, estaría el exconcejal Jorge Torres, quien pretendía repetir curul en reemplazo de Julián Espinosa (Partido Verde), pero este último no renunció para aspirar a la Cámara de Representantes.

