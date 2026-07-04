La avenida 68 estrena cuatro kilómetros de ciclorruta y recupera un carril para vehículos

Además de la ciclorruta, el Distrito puso en servicio un carril adicional en sentido sur-norte para mejorar la movilidad. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá puso en servicio cuatro kilómetros de ciclorruta sobre la avenida 68, entre las calles 13 y 63, una intervención que también permitió habilitar un carril adicional para vehículos en sentido sur-norte, tras el retiro de más de 2.000 maletines utilizados durante la ejecución de las obras.

Según el Distrito, la entrega hace parte de los avances del corredor de la avenida 68 e incluye, además, cerca de 35.000 metros cuadrados de espacio público para peatones y más de 10.000 metros cuadrados de zonas verdes, con el propósito de mejorar las condiciones para ciclistas, peatones y conductores.

La habilitación del nuevo tramo coincidió con el primer acto público de María Fernanda Ortiz como secretaria de Movilidad. Durante el recorrido, el alcalde Carlos Fernando Galán le encomendó una de las prioridades de su gestión: acelerar la ejecución de las obras y entregar tramos terminados mientras continúan los trabajos.

“La prioridad que le he pedido a María Fernanda es estar encima de las obras para que avancen, para que esa queja permanente que tiene el ciudadano de ver obras que no avanzan se resuelva”, afirmó el mandatario.

Lea más: Estación de la Sabana tendrá nueva área protegida para dar paso a obra vial en Bogotá

Por su parte, Ortiz aseguró que uno de los objetivos del sector será mantener el ritmo de las grandes obras de infraestructura y entregar mejoras que impacten la movilidad antes de que concluyan los proyectos.

“La movilidad la hacemos entre todos. Desde el sector vamos a trabajar para que las grandes obras sigan avanzando y, al mismo tiempo, podamos ir entregando mejoras como estas”, manifestó.

La intervención forma parte de las obras que se ejecutan sobre la avenida 68, corredor donde se construye la futura troncal de Transmilenio y que la Administración Distrital busca seguir habilitando por tramos a medida que avanzan los trabajos.

Lea más: Mientras crecen los robos a viviendas en Bogotá, más conjuntos retiran a sus vigilantes

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.