Estación de la Sabana tendrá nueva área protegida para dar paso a obra vial en Bogotá

Estación de Tren de la Sabana. Foto: IDT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno Nacional dio un paso clave para el futuro de uno de los proyectos de infraestructura más esperados del centro de Bogotá. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes publicó para comentarios un proyecto de resolución que delimita oficialmente el área afectada y la zona de influencia de la Estación del Ferrocarril de la Sabana, una decisión que permitirá avanzar en la construcción del Par Vial Avenida Mariscal Sucre, mientras se establecen nuevas reglas para proteger este Bien de Interés Cultural de la Nación.

La resolución responde a una solicitud presentada por la Alcaldía de Bogotá durante el desarrollo del proyecto vial, con el propósito de definir qué zonas del complejo ferroviario pueden ser intervenidas y cuáles deberán conservarse bajo criterios patrimoniales. El documento recuerda que, aunque la Estación de la Sabana fue declarada Monumento Nacional en 1984 y posteriormente Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, hasta ahora no contaba con una delimitación oficial de su área protegida y de su entorno inmediato.

Más información sobre Bogotá:TransMilenio logra su mejor resultado histórico en satisfacción de usuarios, según encuesta.

Hacer compatible la vía con el patrimonio

Según el Ministerio, la delimitación permitirá articular el desarrollo de la Avenida Mariscal Sucre con la protección del conjunto ferroviario, considerado uno de los principales referentes de la arquitectura industrial y de la historia ferroviaria del país. El documento señala que durante los últimos años se realizaron mesas técnicas entre el Distrito, el IDU, Invías y la cartera de Cultura para ajustar el diseño de la obra y reducir al mínimo las afectaciones sobre el bien patrimonial.

Como parte de ese proceso, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural emitió concepto favorable a la delimitación del área protegida y concluyó que será posible ejecutar el proyecto vial siempre que se respeten las condiciones de conservación establecidas para el complejo ferroviario.

Intervención puntual sobre el predio

El proyecto de resolución indica que, para permitir el desarrollo de la Avenida Mariscal Sucre, será necesario subdividir el predio de la Estación de la Sabana en tres puntos específicos, una intervención que representaría una afectación aproximada de 290 metros cuadrados dentro del conjunto patrimonial. Esa solicitud deberá surtir posteriormente los trámites de autorización ante el Ministerio de las Culturas.

La delimitación propuesta comprende un área patrimonial cercana a 74.729 metros cuadrados, además de una amplia zona de influencia sobre los predios vecinos, donde cualquier intervención futura deberá ajustarse a criterios de conservación, integración urbana y protección del paisaje histórico.

¿Cuál es la avenida Mariscal Sucre?

La Avenida Mariscal Sucre es uno de los proyectos viales más antiguos y aplazados del centro de Bogotá. Hace parte del paquete de obras financiadas mediante valorización aprobado por el Distrito y busca consolidar un corredor norte-sur entre la avenida Colón (calle 13) y la avenida de los Comuneros (calle 6), a través del par vial de las carreras 18 y 19.

La iniciativa pretende mejorar la conectividad del centro ampliado, descongestionar corredores como las carreras 13 y Caracas y articularse con otros proyectos estratégicos de renovación urbana, entre ellos el Bronx Distrito Creativo, la Estación de la Sabana y el corredor férreo regional. Aunque el trazado quedó definido mediante una resolución distrital en 2016, su desarrollo ha enfrentado durante años obstáculos relacionados con la gestión predial y la protección del patrimonio cultural, razón por la cual la nueva delimitación del Bien de Interés Cultural de la Estación de la Sabana es considerada un paso clave para destrabar su ejecución.

Un paso previo a la renovación del sector

El Ministerio sostiene que la nueva delimitación no solo busca preservar la Estación de la Sabana, sino convertirla en un elemento de revitalización urbana. El documento señala que el complejo ferroviario puede transformarse en un factor para recuperar el espacio público, fortalecer la imagen del centro de Bogotá e impulsar la integración de este sector con los proyectos de infraestructura y renovación que actualmente se desarrollan en la ciudad.

La delimitación de la Estación de la Sabana también coincide con uno de los mayores procesos de renovación urbana que vive actualmente el centro de Bogotá.

En un radio de pocas cuadras avanzan proyectos como el Bronx Distrito Creativo, que ya supera el 90 % de ejecución en su primera etapa y transformará el antiguo Bronx en un complejo para las industrias culturales con una inversión pública superior a COP 220.000 millones; el Plan Parcial Estación Metro Calle 26, considerado por RenoBo como uno de los proyectos de renovación más importantes de los próximos 50 años, que integrará la Primera Línea del Metro, el Regiotram de Occidente, TransMilenio y el futuro Cable Aéreo Reencuentro-Monserrate en un gran nodo intermodal; además del desarrollo del futuro Centro Administrativo Distrital (CAD 2) y nuevos proyectos inmobiliarios de usos mixtos.

Además, existen en la zona desarrollos privados de renovación urbana ya construidos, como Torre Estación, con 587 apartamentos, y Sabana Central, un proyecto de usos mixtos con vivienda, comercio y oficinas. Todos estos desarrollos forman parte de la estrategia de revitalización del centro ampliado, que busca recuperar un sector históricamente deteriorado mediante una mayor mezcla de vivienda, empleo, servicios y transporte masivo.

Le puede interesar: Financiación RegioTram: Galán y su lucha por un tiquete en el tren del norte.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.