La cadena de hurto de vehículos de alta gama en Bogotá que cayó tras una larga investigación

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló al grupo delincuencial común organizado conocido como ‘Los Pumas’, señalado de cometer hurtos de vehículos de alta gama y de plataformas de transporte en varias localidades de la ciudad. Foto: Policía de Bogotá

Tras dos años de pesquisas y seguimientos, la Policía Metropolitana de Bogotá logró desmantelar a un grupo delincuencial conocido como ‘Los Pumas’, señalado de cometer hurtos de vehículos de alta gama y de plataformas de transporte en varias localidades de la capital.

De acuerdo con las autoridades, durante más de dos años los investigadores siguieron el rastro de esta organización, integrada por ciudadanos colombianos, que operaba principalmente en Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba.

La operación se adelantó en el marco de los operativos para reducir este tipo de delito que afecta a miles de capitalinos. Tanto la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) y la Fiscalía General de la Nación, recopilaron pruebas para capturar a 12 personas mediante orden judicial.

La red de hurto

El ‘modus operandi’ de esta banda era el siguiente: primero solicitaban vehículos de plataforma a través de diferentes aplicaciones, una vez aceptaban el servicio, durante el recorrido, amenazando con armas de fuego, intimidaban a los conductores y hurtaban sus vehículos. Luego de cometer estos hechos abandonaban a sus víctimas en lugares alejados.

Tras hurtar los vehículos, los delincuentes los trasladaban a algunos garajes propiedad de integrantes de la banda delincuencial, o a parqueaderos de diferentes centros comerciales.

Entre los capturados figuran alias ‘Nicky’, quien se encargaba de intimidar a las víctimas con armas de fuego; alias ‘Paula’, responsable de solicitar los servicios de plataforma, y alias ‘Celeita’, quien conducía los vehículos hurtados. Llamó la atención de las autoridades que este último personaje, tenía una medida de detención domiciliaria vigente por hurto desde 2024 y registra también tres condenas por hurto, receptación y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Las autoridades le atribuyen a esta organización al menos 21 casos denunciados, con una afectación económica estimada en COP 2.450 millones de pesos, producto de la actividad criminal.

A los detenidos se les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Nueve de ellos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que el resto prisión domiciliaria.

La Policía Metropolitana anotó que, gracias a las acciones operativas desarrolladas durante 2025, el hurto a automotores en Bogotá se ha reducido en un 22 %, con 888 casos menos frente a 2024.

