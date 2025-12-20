Vendedora informal que se enfrentó a encapuchados es condecorada en el Concejo de Bogotá

La vendedora enfrentó a un grupo de encapuchados que estaba ocasionando desmanes en el barrio Verbenal, de la localidad de Usaquén. Foto: Archivo particular

Los actos vandálicos en distintos puntos de la ciudad han puesto presión sobre el transporte público y el mobiliario público. De acuerdo con las autoridades, el número de este tipo de eventos se duplicó para 2025. En medio de este escenario, el Concejo decidió premiar la conducta de una mujer que se opuso de frente a un grupo de encapuchados que causaba desmanes.

Se trata de doña Janeth Franco, vendedora informal del barrio Verbenal, en Usaquén, que fue condecorada recientemente en el Concejo de Bogotá como el personaje del año por el Concejo de Bogotá, en atención a su acción valerosa por proteger el espacio público de la ciudad.

El homenaje surgió por iniciativa del concejal Julián Espinosa, quien destacó a Doña Yaneth como un referente ciudadano de 2025 por su actitud decidida el 28 de mayo pasado, cuando en medio de una jornada de manifestaciones un grupo de encapuchados intentó generar desórdenes y vandalismo en su sector.

Esta mujer se enfrentó a encapuchados en el paro nacional: “No vamos a permitir vandalismo” 👉 https://t.co/0299yT2GCv pic.twitter.com/LWJ8sa0XDI — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 29, 2025

En un video que se hizo viral, se ve a Doña Yaneth, quien lleva más de 25 años trabajado en la misma esquina vendiendo empanadas, encarando a los encapuchados y defendiendo a su comunidad: “¡Eso no es protesta! Eso es vandalismo”, dijo, mientras defendía el derecho al trabajo y a la seguridad en su barrio.

Durante el acto de condecoración, el concejal remarcó que la acción de Doña Yaneth defendió no solo su puesto de trabajo, sino los valores de convivencia y respeto por la ciudad.

Veo en medios que los personajes del año suelen ser políticos, funcionarios o empresarios.



Pero hoy reconocimos como personaje del año a Doña Yaneth Franco, una ciudadana que dio ejemplo a todos enfrentando a encapuchados. Mi admiración por Doña Yaneth. pic.twitter.com/sZDgplJgRj — Julián Espinosa (@JulEspinosaDice) December 19, 2025

“Los encapuchados y los vándalos no representan a la ciudadanía. Usted defendió el derecho al trabajo y se enfrentó a actores ilegales que tanto daño le hacen a esta ciudad”, afirmó Espinosa. La homenajeada, por su parte, agradeció el reconocimiento y afirmó que actuó desde el corazón para proteger a su barrio y a sus vecinos.

Disturbios y su impacto en Bogotá

Los hechos protagonizados por Doña Yaneth se dieron en un año marcado por tensiones y disturbios en la capital. Según cifras presentadas ante el Concejo de Bogotá, entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 1.500 buses vandalizados y al menos 101 personas heridas en medio de manifestaciones y desórdenes, muchos de ellos fuera del control de las autoridades.

De ese total de heridos, cerca del 70 % no eran manifestantes, sino ciudadanos, contratistas o agentes del Distrito que participaron en la mediación de las movilizaciones. Estos actos afectaron de manera profunda la movilidad y la infraestructura pública, generando debate sobre la seguridad urbana y la convivencia ciudadana en la capital.

Incluso, la semana pasada, un grupo de once personas fue imputada y enviada a prisión al presuntamente protagonizar varios de los hechos vandálicos que interrumpieron el transporte público y el orden en la ciudad durante 2025.

