La Calera se prepara para un posible fenómeno de El Niño: así protegerán sus fuentes de agua

Bajos niveles de agua en esta represa localizada en el municipio de La Calera, a 12 km de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) puso en marcha una estrategia de restauración ambiental en La Calera para proteger las fuentes hídricas que abastecen a varias comunidades rurales del municipio.

Como parte de la iniciativa, 48 propietarios de predios ubicados en la microcuenca San Lorenzo firmaron acuerdos socioambientales con la autoridad ambiental para restaurar 18,5 hectáreas de páramo y bosque altoandino, considerados ecosistemas estratégicos para el suministro de agua.

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Según explicó la CAR, estas acciones hacen parte de la Ruta de Preparación Climática, un programa que busca fortalecer la capacidad de los municipios para enfrentar los efectos de la variabilidad climática y reducir el impacto de un eventual fenómeno de El Niño sobre el recurso hídrico.

“Estos acuerdos nos permiten anticiparnos a los efectos del fenómeno de El Niño y blindar, con enfoque participativo, las fuentes hídricas de esta zona del departamento”, aseguró Carlos Gutiérrez, subdirector general de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la CAR.

La entidad explicó que las labores de restauración estarán enfocadas en recuperar áreas de importancia ecológica que abastecen los acueductos veredales de La Calera, con el propósito de conservar la oferta de agua en el largo plazo.

Además de las intervenciones ambientales, el proyecto busca fortalecer la participación de las comunidades rurales en la protección de los ecosistemas y consolidar mecanismos de gobernanza para enfrentar futuros escenarios asociados al cambio climático.

Con esta estrategia, la CAR señaló que espera aumentar la resiliencia ambiental del territorio y reducir la vulnerabilidad de las fuentes hídricas frente a periodos prolongados de sequía.

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