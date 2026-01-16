Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

¿La cárcel en un museo? Así fue el paso de Pabellón Libertad por la Casa Sámano en Bogotá

¿Qué pasa cuando la cárcel deja de ser un lugar invisible y entra a un museo? Pabellón Libertad puso esa pregunta en el centro del debate y convirtió la Casa Sámano en un espacio para incomodar, escuchar y repensar la justicia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
16 de enero de 2026 - 08:29 p. m.
Cinco relatos guiaron la experiencia expositiva. Voces diversas en edad, género, orientación sexual y trayectorias de vida narraron el encierro desde la experiencia propia: las carencias, los miedos y las violencias, pero también los gestos de dignidad, resistencia y afirmación frente a un sistema que históricamente ha excluido a quienes pasan por la cárcel.
Cinco relatos guiaron la experiencia expositiva. Voces diversas en edad, género, orientación sexual y trayectorias de vida narraron el encierro desde la experiencia propia: las carencias, los miedos y las violencias, pero también los gestos de dignidad, resistencia y afirmación frente a un sistema que históricamente ha excluido a quienes pasan por la cárcel.
Foto: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Durante más de ocho meses, la Casa Sámano fue escenario de una conversación incómoda, necesaria y profundamente humana. El pasado 12 de enero de 2026 cerró Pabellón Libertad, una exposición que invitó a pensar la cárcel, el castigo y la justicia desde otro lugar. En total, 28.619 personas recorrieron la muestra desde su apertura, el 4 de mayo de 2025.

Lejos de una mirada distante o meramente informativa, Pabellón Libertad se construyó como un espacio de escucha. La exposición puso en el centro las vivencias de personas que estuvieron privadas de la libertad y abrió un diálogo ciudadano sobre lo que entendemos por justicia, castigo y reparación en una ciudad como Bogotá.

Lea más:Robo a un vehículo desató un tiroteo en Engativá

La muestra propuso preguntas difíciles: ¿el encierro equivale a justicia?, ¿qué papel juegan la pobreza, la exclusión y la falta de acceso a derechos en el sistema carcelario?, ¿qué otras formas de resolver los conflictos son posibles? A partir de testimonios, imágenes, videos, infografías y dispositivos interactivos, organizados en cuatro salas temáticas, el recorrido invitó a repensar la justicia más allá de la lógica punitiva.

El nombre Pabellón Libertad —tomado de manera irónica de uno de los pabellones de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá— funcionó como punto de partida para reflexionar sobre las libertades dentro y fuera de prisión, pero también sobre los encierros invisibles que atraviesan la vida cotidiana en la ciudad.

Cinco relatos guiaron la experiencia expositiva. Voces diversas en edad, género, orientación sexual y trayectorias de vida narraron el encierro desde la experiencia propia: las carencias, los miedos y las violencias, pero también los gestos de dignidad, resistencia y afirmación frente a un sistema que históricamente ha excluido a quienes pasan por la cárcel.

Uno de los aspectos más potentes de la exposición fue su programación cultural y educativa. Durante su temporada se realizaron recorridos pedagógicos y talleres dirigidos a niñas, niños y adolescentes, así como actividades con colectivos artísticos como Tinta Negra y Las Libertarias. Además, se promovieron diálogos interculturales con las comunidades indígenas nasa y kamëntsá, que compartieron sus modelos propios de justicia y cuidado, ampliando las formas de pensar la convivencia y la reparación.

Lea más:Cuatro personas capturadas tras intentar recuperar por la fuerza un vehículo inmovilizado

El trabajo conjunto con estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes fortaleció el enfoque participativo de la muestra, aportando nuevas lecturas y dispositivos que enriquecieron la experiencia del público.

A lo largo de su vigencia, Pabellón Libertad no evitó las tensiones. Al contrario, las puso sobre la mesa: entre la institucionalidad, las personas privadas y exprivadas de la libertad, las víctimas de delitos y la ciudadanía. Fue una exposición que incomodó, que conmovió y que abrió conversaciones difíciles, pero necesarias.

Con su cierre, la muestra deja algo más que una cifra de visitantes: deja preguntas abiertas y una ciudadanía más consciente de las complejidades que rodean la justicia y el encierro. Pabellón Libertad confirmó que los museos también pueden ser espacios para pensar la ciudad desde la empatía, la escucha y el reconocimiento del otro.

Lea más:Judicializan a hombre involucrado en un intento de atentado terrorista en Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogota

Distrito

Cárcel

Cárcel en museo

Ciudad

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.