Dos fiscales especializados investigarán caso de la menor abusada en Transmilenio

Protesta contra el abuso policial el 12 de Septiembre, motivadas por el presunto caso de violación a tres mujeres por parte de integrantes de esta institución. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Fiscalía General anunció que dispuso a dos fiscales especializados en delitos sexuales, junto a un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional, para investigar el caso de la joven de 17 de años, que denunció haber sido abusada sexualmente en la estación de Transmilenio La Castellana.

De acuerdo con el ente investigador buscan “dar con el presunto responsable del abuso sexual del que fue víctima, el pasado 31 de octubre, una menor de 17 años, usuaria del sistema Transmilenio en Bogotá; a quién además le fueron hurtadas sus pertenencias”.

#ATENCIÓN | La Fiscalía dispuso de dos fiscales especializados en delitos sexuales quienes, junto a un equipo destacado del #CTI y la Sijín de la @PoliciaColombia, buscan dar con el presunto responsable del abuso sexual del que fue víctima una menor de 17 años en Transmilenio. pic.twitter.com/MAkTHJZlNl — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 3, 2022

Según su relato, compartido en redes sociales, luego de bajar del bus B12 en la estación La Castellana, un hombre la siguió y la obligó, con amenazas, a salir del lugar y luego abusó de ella. Su denuncia se hizo viral y, además, cuenta que no puedo interponer la denuncia, ya que en la URI de Puente Aranda no la recibieron por ser menor de edad. La Fiscalía en su comunicado afirmó que no está a cargo de la vigilancia de esta unidad.

Por su parte, la empresa Tranmsilenio aseguró que está haciendo investigaciones internas respecto al caso y que “lamenta profundamente lo ocurrido y rechaza enfáticamente cualquier conducta que genere lesiones a la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres dentro o fuera del sistema”.

“Al tiempo que se iniciaron las investigaciones internas a fin de recabar información para aportar a las autoridades competentes en el marco de la investigación y el esclarecimiento de lo sucedido”, señaló la empresa.

El caso tiene conmocionados a los habitantes de la capital y se convocaron marchas y manifestaciones para protestar contra el abuso sufrido por la menor, identificar y capturar al agresor y exigir la seguridad de los usuarios del Sistema de Transporte Público de Bogotá. Diferentes colectivos feministas llamaron a las manifestaciones y a realizar un plantón pacífico y una movilización que terminaría en la estación donde ocurrieron los hechos.

