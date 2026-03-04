La gran consulta de la niñez: ¿qué Colombia sueña los más pequeños?

En palabras de niñas, niños y adolescentes que participaron en la consulta realizada en 2025, el país ideal es aquel donde “nadie pasa hambre”, “no hay guerra” y “todos los niños y niñas pueden ir a la escuela y al parque a jugar”. Foto: Wilfredo Amaya

Este 8 de marzo el país elegirá un nuevo Congreso, pero también a los principales candidatos presidenciales. Mientras se experimenta una sensación de expectativa, los niños, niñas y adolescentes de Colombia ya hablaron sobre el país que sueñan.

La coalición NiñezYA, que reúne a 200 organizaciones y redes de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de la niñez, realizó y publicó una gran consulta nacional a 1.916 niñas, niños y adolescentes de 18 departamentos sobre las percepciones, aspiraciones y preocupaciones que tienen para la Colombia en la que desean vivir.

El 70 % de quienes participaron fueron niñas y niños entre 3 y 5 años (quienes respondieron con una metodología particular con lúdica) y el 30 % restante fueron niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años. Todos, de los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander y la capital, Bogotá.

“Las respuestas de unos y otros reflejan conocimiento sobre la triple crisis en la que crecen (conflicto armado, movilidad humana y climática), la creatividad que tienen para solucionar los problemas que los aquejan y la claridad que poseen para hacer demandas a quienes quieren llegar a la Casa de Nariño o alcaldías y gobernaciones”, destacó la Coalición.

Los resultados

En palabras de las niñas, niños y adolescentes que participaron en la consulta realizada en 2025, el país ideal es aquel donde “nadie pasa hambre”, “no hay guerra” y “todos los niños y niñas pueden ir a la escuela y al parque a jugar”.

Su mensaje fue claro y urgente: escuchar a la niñez y a la adolescencia para construir un futuro justo, pacífico y sostenible.

En la etapa de 3 a 5 años, sueñan con:

Materiales y más tiempo para jugar (64,2 %), más oportunidades para estar en el parque y en el jardín/colegio para que el juego sea la actividad principal.

El 51 % dice que el primer y principal referente de cuidado es su familia: mamá, papá, abuelos, tíos, hermanos, primas y madrinas.

89,6 % reconoce la importancia del cuidado del planeta y los seres vivos.

22,2 % identifica la violencia y el maltrato como la realidad más triste de su entorno.

En la etapa de 6 a 12 años:

47,9 % dice que el país ideal es aquel en que los adultos preguntan por sus opiniones, las escuchan y las tienen en cuenta.

38,1 % tiene como su mayor deseo que su familia “pase más tiempo conmigo”. La segunda opción es “que pasemos menos tiempo en el computador, celular y TV”: 15,2 %.

28,2 % quiere jugar y salir a la calle sin temor a que les pase algo malo.

22,8 % quiere “crecer felices y con muchas oportunidades para el futuro”.

En la etapa de 13 a 17 años

44,4 % señala que en el país ideal hay las tres comidas diarias.

61,6 % quiere que en el colegio se incluyan materias sobre manejo de emociones, relaciones interpersonales, toma de decisiones, derechos y finanzas personales.

57,3 % señala que en el país de sus sueños las familias reciben formación sobre respeto y buen trato y esto constituye la estrategia principal para prevenir la violencia.

67,9 % de los adolescentes considera que los programas orientados a reconocer las acciones y reparar el daño causado, junto con oportunidades de educación y formación laboral, son efectivos para que quienes han estado en conflicto con la ley puedan tomar el rumbo de la legalidad y construir una segunda oportunidad.

