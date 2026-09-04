La Javeriana abrirá exposición gratuita con más de 100 artistas en siete ciudades

La exposición reunirá 13 obras que exploran la empatía a través del sonido, la imagen, la memoria y experiencias inmersivas. Foto: U Javeriana

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Bogotá será una de las siete ciudades que participarán simultáneamente en ART CUT’26, la primera Trienal de Arte de Universidades Católicas, una iniciativa internacional que reunirá arte contemporáneo de América, Europa y África bajo una misma pregunta: ¿cómo volver a encontrarnos con aquello que es distinto a nosotros?

En la capital, la exposición “Ejercicios de empatía: Salida Interior” abrirá gratuitamente al público el próximo 9 de septiembre en la Pontificia Universidad Javeriana y permanecerá disponible hasta el 20 de octubre.

La muestra reunirá 13 obras de artistas nacionales e internacionales, con fotografía, video, instalaciones inmersivas y sonoras, performance, dibujo y creación multimedia.

La Trienal, promovida por el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede y bajo la curaduría general de Nuno Crespo, reúne en su primera edición a más de 100 artistas, 15 curadores y siete universidades.

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Del sueño Yanomami a los sonidos de un glaciar

La propuesta bogotana busca ir más allá de recorrer una sala mirando obras. Algunas de las piezas están diseñadas para que el visitante escuche, sienta y participe.

Entre los artistas invitados está Apichatpong Weerasethakul, cineasta tailandés ganador de la Palma de Oro de Cannes, quien presentará Durmiente & Async, una videoinstalación en la que imágenes de personas dormidas, paisajes y animales dialogan con una composición sonora de Ryuichi Sakamoto.

También estará la fotógrafa y activista suizo-brasileña Claudia Andujar con Sonhos Yanomami, una serie de 20 fotografías surgidas de imágenes realizadas durante sus años de relación con el pueblo Yanomami. Las piezas evocan sueños, visiones y formas de comprender el territorio desde esta comunidad amazónica.

Otra de las experiencias será Eccesso di Ablazione, de Sergio Maggioni, construida a partir de más de 15.000 horas de grabaciones bioacústicas del glaciar Adamello, en los Alpes italianos. El deshielo, las fracturas y los movimientos internos del glaciar se transforman allí en una instalación sonora inmersiva.

Y en Ostorium nocturno, de Leonel Vásquez y Carolina Ortiz, el sonido se convierte en vibraciones para que el visitante pueda sentirlo físicamente, y no únicamente escucharlo.

Arte indígena, crisis ambiental y memoria

La exposición también tendrá una importante presencia de obras vinculadas con comunidades y territorios.

La artista Misak Julieth Morales Aranda presentará una pieza elaborada con serigrafía y tierra sobre tela, nacida de un proceso de reconexión con sus raíces indígenas y del trabajo con mujeres de su comunidad.

José Ismael Manco llevará dos dibujos de la serie Cotocua, inspirados en su amistad y colaboración con Berito Cobaría, líder del pueblo U’wa.

La crisis ecológica aparecerá en varias piezas. Angélica Piedrahita propone un diálogo ficcional entre rocas y mirlos para reflexionar sobre contaminación e interdependencia, mientras Nicolás Leyva Townsend aborda las transformaciones de los nevados.

Por su parte, Río Adentro, de David Vélez, utiliza grabaciones subacuáticas y subterráneas realizadas en el río Calder, en Reino Unido, para llamar la atención sobre el deterioro de los cuerpos de agua.

Una exposición para conversar, no solo para mirar

La muestra tendrá además espacios de mediación para conectar a los visitantes con las obras y propiciar conversaciones entre artistas, comunidad universitaria y ciudadanía.

“Las trece obras que conforman Salida Interior nos invitan a reflexionar sobre la empatía al proponer distintos gestos de permeabilidad y afectación”, explicó Lucía Parias, quien comparte la curaduría local con Sylvia Suárez.

La intención, agrega, es explorar nuevas maneras de relacionarse con “cuerpos, memorias, comunidades, territorios, entidades humanas y no humanas” en un presente marcado por el aislamiento y la fragmentación.

Mientras Bogotá recibe esta muestra, exposiciones de ART CUT’26 se desarrollarán simultáneamente en universidades de Río de Janeiro, Santiago de Chile, Boston, Milán, Lisboa y Luanda.

¿Cuándo y dónde visitar la exposición?

“Ejercicios de empatía: Salida Interior” abrirá el 9 de septiembre y estará disponible hasta el 20 de octubre de 2026 en el Área de Exposiciones de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, ubicada en la calle 40B No. 5-37, Bogotá.

La entrada será gratuita y abierta a toda la ciudadanía, convirtiendo a la Javeriana durante más de un mes en una de las siete ventanas mundiales de esta nueva Trienal de arte contemporáneo.

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