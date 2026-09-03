Cursos virtuales y menos trámites: así buscan facilitarle la vida a conductores en Bogotá

Cientos de motociclistas y conductores de varios gremios se movilizaron en Bogotá para rechazar las medidas de la administración distrital contra varios actores viales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Perder varias horas entre desplazamientos, filas y trámites podría dejar de ser parte de la rutina de algunos conductores en Bogotá. Un proyecto aprobado en primer debate en el Concejo propone llevar más gestiones de tránsito al entorno virtual y facilitar la solución de determinadas infracciones directamente en la vía.

La iniciativa, denominada “Trámites sin Trancón y Conductores Comprometidos con Bogotá”, es liderada por el concejal Marco Acosta y plantea utilizar herramientas tecnológicas para reducir desplazamientos y tiempos de espera en algunos procedimientos relacionados con tránsito.

Uno de los principales cambios estaría en los cursos pedagógicos que permiten acceder a los descuentos establecidos para ciertas infracciones. La propuesta busca facilitar que puedan realizarse de manera virtual, dependiendo del tipo y el impacto de la infracción.

La idea es que el conductor no tenga que desplazarse únicamente para cumplir este requisito y pueda adelantar el proceso de forma más rápida.

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¿Menos vehículos llevados en grúa?

Otro punto busca cambiar la manera en que se atienden determinadas infracciones directamente en la vía.

El proyecto propone establecer una clasificación técnica para identificar aquellos casos que, bajo las condiciones permitidas por la ley, puedan resolverse en el lugar sin necesidad de inmovilizar el vehículo mediante una grúa.

Por ejemplo, se tendría en cuenta el estado del automotor y si una eventual falla puede solucionarse en ese mismo punto. Esto no eliminaría las inmovilizaciones, sino que buscaría evitar aquellas que no sean necesarias en los casos que permita la normativa.

Más trámites desde el celular o computador

La propuesta también contempla campañas para que los ciudadanos conozcan y utilicen las herramientas digitales disponibles para realizar trámites de tránsito.

“La tecnología tiene que estar al servicio del ciudadano. No podemos seguir obligando a una persona a desplazarse y hacer filas cuando un trámite puede avanzar hacia un modelo virtual”, señaló Acosta.

El proyecto incluye, además, estrategias para incentivar que los vehículos nuevos sean matriculados en Bogotá y que propietarios con carros registrados en otras jurisdicciones trasladen su matrícula a la capital.

Con esto, la iniciativa busca ampliar la base tributaria de Bogotá y fortalecer el recaudo del impuesto de vehículos. También plantea mecanismos para identificar y hacer seguimiento a propietarios que tengan obligaciones pendientes.

Por ahora, las medidas son apenas una propuesta que superó su primer debate en el Concejo. De avanzar en su trámite, la apuesta será que algunos procedimientos de tránsito puedan resolverse con menos filas, desplazamientos y trámites presenciales.

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