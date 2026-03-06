La obra de Le Corbusier llega al Museo de Bogotá con una exposición inédita en la ciudad

La exposición reúne una colección de más de 150 maquetas de obras y proyectos de Le Corbusier, fabricadas por la firma singapurense RT+Q Arquitectos. Esta colección ha itinerado, con el apoyo de la Fundación Le Corbusier, por 48 universidades y centros culturales en Asia, Europa y Estados Unidos. Foto: IDPC

El legado del arquitecto franco-suizo Charles Édouard Jeanneret Gris, más conocido como Le Corbusier, vuelve a ocupar un lugar en la conversación urbana de la capital con la exposición “Le Corbusier: 150+ BOG”, que abrirá sus puertas el 4 de marzo en el Museo de Bogotá. La muestra reúne más de 150 maquetas que exploran la dimensión tridimensional de sus proyectos y revisa su influencia en la planificación urbana de la ciudad.

La exposición, organizada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), el Museo de Bogotá y la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), en alianza con la firma singapurense RT+Q Architects, propone un recorrido por el pensamiento arquitectónico y urbanístico de quien es considerado uno de los referentes más influyentes de la arquitectura moderna a nivel global.

La apertura se realizó el 4 de marzo a las 6:00 p. m. en la Casa Sámano del museo, ubicada en el centro histórico de la ciudad, y la exposición estará abierta al público hasta el 10 de abril.

Un recorrido tridimensional por la arquitectura moderna

La muestra reúne una colección de más de 150 maquetas de obras y proyectos de Le Corbusier. Las piezas han sido exhibidas previamente en universidades y centros culturales de Asia, Europa y Estados Unidos.

Cada maqueta ofrece una mirada detallada a los principios que guiaron la arquitectura del maestro, permitiendo apreciar en tres dimensiones tanto proyectos construidos como propuestas que nunca llegaron a materializarse.

El Plan Piloto para Bogotá

Uno de los ejes de la exposición es la revisión del Plan Piloto para Bogotá, formulado en 1950 por Le Corbusier con la asesoría de los arquitectos Josep Lluís Sert y Paul Lester Wiener.

Posteriormente, Sert y Wiener desarrollaron el Plan Regulador, que detallaba los lineamientos de esa propuesta inicial. Ambos proyectos marcaron un momento clave en la historia urbanística de la capital al plantear transformaciones profundas en infraestructura, ordenamiento del territorio y desarrollo del centro de la ciudad.

La exposición incluye documentos, planos y materiales que explican la forma en que estas ideas influyeron en la evolución urbana de Bogotá y en el debate sobre la planificación moderna.

Una experiencia pedagógica en dos niveles

La muestra está organizada en dos pisos. El primer nivel introduce al visitante en el contexto urbano de Bogotá a mediados del siglo XX y presenta los estudios que identificaron los principales problemas de la ciudad en términos de infraestructura, habitabilidad y equipamientos.

En el segundo piso se ofrece un homenaje a los arquitectos bogotanos que trabajaron en el taller de Le Corbusier y participaron en la elaboración del Plan Piloto. Allí también se exhiben documentos del proyecto y propuestas para la transformación del área central, incluida la reforma del entorno de la Plaza de Bolívar; la sala principal alberga la colección de maquetas, considerada el núcleo de la exposición.

Más allá del recorrido por sus obras más emblemáticas, la exposición permite revisar la huella que dejó el arquitecto en la planeación urbana de Bogotá. Su Plan Piloto, formulado a mediados del siglo XX, marcó un punto de inflexión en la manera de pensar el crecimiento de la capital y sigue siendo una referencia obligada para comprender la evolución de su arquitectura y su urbanismo.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.