Denuncian presunto abuso a niña de 3 años en jardín infantil del norte de Bogotá

Una denuncia presentada por la madre de una niña de tres años encendió las alarmas en el sector educativo de Bogotá. Según el testimonio de la mujer, su hija habría sido víctima de comportamientos inapropiados por parte de un docente en el Jardín Infantil Stanford, ubicado en el norte de la ciudad.

El caso se hizo público tras una entrevista concedida por la madre a Blu Radio, donde relató que comenzó a notar cambios en el comportamiento de la menor durante las últimas semanas. Tras insistir en preguntarle qué ocurría, la niña habría mencionado a un profesor de la institución, identificado como “Mr. Jonathan”.

De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido durante una de las actividades del jardín infantil. La madre aseguró que la niña relató situaciones que le generaron preocupación y que posteriormente decidió buscar ayuda médica y psicológica.

Según su versión, profesionales de salud que atendieron a la menor habrían identificado indicios de una posible agresión, motivo por el cual la familia decidió hacer pública la situación y buscar apoyo institucional.

Señalamientos sobre la respuesta del jardín

La madre también cuestionó la reacción inicial de la institución educativa frente a lo ocurrido. Según su relato, el jardín infantil no entregó información completa sobre el docente señalado y habría pedido manejar el caso con reserva mientras se realizaban verificaciones internas.

“La rectora siempre está respaldando el nombre del jardín y del profesor. Me decía que primero debía escuchar su versión”, afirmó la madre en la entrevista radial.

La mujer también aseguró que desde la institución se le habría solicitado no compartir la situación con otros padres mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes.

Posición del jardín infantil

Ante la denuncia, la rectora del Jardín Infantil Stanford, Angela Correa Céspedes, emitió un comunicado fechado el 4 de marzo de 2026 en el que informó que el docente mencionado fue retirado de sus funciones de manera temporal mientras se adelantan las investigaciones.

En el documento, la directiva señaló que el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes y que el jardín está siguiendo los protocolos institucionales para este tipo de situaciones.

“Entiendo la angustia como mujer, como madre, como funcionaria y como rectora. Sin embargo, mencionar nombres propios podría afectar la confidencialidad y el debido proceso”, indicó Correa en el comunicado.

La madre también manifestó su frustración por las dificultades que, según relató, ha enfrentado para formalizar la denuncia ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

De acuerdo con su versión, cuando acudió a la entidad para iniciar el proceso le informaron que debía esperar debido a la alta demanda de citas, lo que aumentó su preocupación ante la gravedad de la situación.

Por ahora, las autoridades deberán avanzar en las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

