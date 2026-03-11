La poesía escrita por mujeres tendrá nuevo premio en Bogotá

El concurso, pensado para mujeres de Bogotá y que cuneta con el respaldo de la Casa de Poesía Silva, premiará poemas inéditos y publicará una antología con 50 textos seleccionados. Foto: Archivo Particular

En el marco del mes de la mujer, en Bogotá se lanzó la primera edición del premio “Letras de Mujer”, un concurso de poesía dirigido a mujeres de la ciudad que busca promover la escritura y la circulación de nuevas voces femeninas en este género literario.

La convocatoria, que abrió este 8 de marzo, surge de una alianza entre la Casa de Poesía Silva, que acompañará el proceso con actividades formativas y la curaduría del certamen, y el Centro Comercial Avenida Chile.

Las interesadas podrán inscribirse hasta el 27 de marzo y participar con un poema inédito de temática libre, que podrá presentarse en formato digital o de manera presencial. Como parte del proceso, las participantes recibirán un kit de bienvenida que les permitirá acceder a distintos talleres formativos relacionados con la creación poética.

Según los organizadores, el objetivo de la convocatoria es fomentar la escritura de poesía entre mujeres bogotanas y abrir espacios de circulación para sus obras. El jurado seleccionará 50 poemas que harán parte de una antología titulada Letras de Mujer, que será publicada bajo el sello editorial de la Casa de Poesía Silva.

Entre esos textos se elegirán cinco finalistas, quienes se repartirán una bolsa de premios de cinco millones de pesos, además de recibir un galardón de reconocimiento y una biblioteca especializada en poesía.

El jurado del concurso estará conformado por las poetas Luz Mary Giraldo y Amparo Inés Osorio, junto con la directora local de educación de Chapinero de la Secretaría de Educación de Bogotá.

Las actividades del concurso y los talleres asociados se realizarán en la sede ubicada en la calle 72 #10-34, en el sector de Chapinero. La gala de premiación está prevista para el 30 de abril a las 6:00 p. m.

