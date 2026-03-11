MOE llama a vigilar escrutinios en Corferias y evitar desinformación electoral en Bogotá

AME1778. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/03/2026.- Ciudadanos llegan al centro de votación Corferias este domingo, en Bogotá (Colombia). Los colegios electorales de Colombia abrieron para una jornada en la que se elegirá a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

En medio del debate que suele surgir tras la jornada electoral por eventuales cambios en el conteo de votos, la Misión de Observación Electoral (MOE) en Bogotá recordó que los resultados que se conocen la noche de las elecciones son apenas preliminares y que el resultado oficial se define durante el proceso de escrutinio.

Según explicó la organización, el preconteo, es decir, el sistema que permite divulgar rápidamente los primeros resultados, no tiene efectos jurídicos. Su objetivo es ofrecer una información inicial a la ciudadanía mientras las autoridades electorales realizan la verificación formal de las actas de votación.

“El proceso más importante para consolidar realmente la transparencia, la legalidad y la legitimidad de los resultados electorales es el escrutinio”, señaló la MOE Bogotá en un pronunciamiento en el que también le pidió a varios sectores de la ciudadanía mantener estricta vigilancia durante esta etapa del proceso.

En ese sentito, la MOE insiste en que escrutinios, que en Bogotá se adelantan en Corferias, consisten en la revisión detallada de las actas diligenciadas por los jurados de votación. En esta fase las autoridades electorales pueden contrastar documentos, verificar inconsistencias y resolver las reclamaciones que presenten los partidos o movimientos políticos.

De acuerdo con la normativa electoral colombiana, este procedimiento técnico y jurídico puede extenderse hasta seis semanas. En ese tiempo se realizan revisiones en distintos niveles (zonal, municipal, departamental y nacional) bajo la coordinación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.

Errores humanos y revisión de actas

La MOE también advirtió que en el diligenciamiento de formularios electorales pueden presentarse errores humanos, debido a que los ciudadanos designados como jurados de votación realizan un proceso operativo de gran escala durante la jornada.

Estas inconsistencias, explicó la organización, pueden ser detectadas y corregidas precisamente durante los escrutinios mediante los procedimientos establecidos por la ley.

Por esta razón, la misión electoral insistió en la importancia de que los partidos y movimientos políticos mantengan la presencia de testigos electorales, así como de abogados, durante todo el proceso de revisión.

Llamado contra la desinformación

La organización también hizo un llamado a evitar afirmaciones sobre presuntos fraudes sin sustento probatorio, en medio de la discusión pública que suele darse después de los comicios.

De acuerdo con la MOE, los cuestionamientos sobre irregularidades deben tramitarse por los canales institucionales previstos en la legislación electoral y con evidencia que respalde las reclamaciones.

Mientras avanza esta etapa, la organización insistió en que el acompañamiento de ciudadanía, partidos, autoridades y medios resulta clave para garantizar la transparencia del proceso y la confianza en los resultados.

