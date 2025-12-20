Frenan producción ilegal de carbón que afectaba el agua en zona rural de Soacha

e identificaron pilas de combustión activas, utilizadas para la producción de carbón vegetal, con dimensiones aproximadas de cuatro metros de largo, dos metros de ancho y dos metros de altura, así como otras estructuras en proceso de armado, Foto: LA CAR

La CAR suspendió quemas a cielo abierto para producir carbón en Soacha por su impacto ambiental y sanitario.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso dos medidas preventivas contra actividades ilegales de producción de carbón vegetal que estaban afectando los recursos naturales en la vereda La Chacua, zona rural del municipio de Soacha. Las decisiones incluyen la suspensión inmediata de las quemas a cielo abierto en un predio conocido como ‘Lo’, donde se evidenció una afectación directa al agua, el suelo y el aire.

Quemas ilegales en plena zona rural

La medida se adoptó tras una diligencia adelantada por un equipo técnico de la Dirección Regional Soacha de la CAR, con el acompañamiento del Grupo de Carabineros de la Policía Nacional. Aunque en el momento de la inspección no se encontraron personas en el predio, las autoridades confirmaron que la actividad era reciente.

En el lugar se identificaron pilas de combustión activas, utilizadas para la producción de carbón vegetal, con dimensiones aproximadas de cuatro metros de largo, dos metros de ancho y dos metros de altura, así como otras estructuras en proceso de armado, lo que evidenció que las quemas a cielo abierto se venían realizando de manera continua.

Impacto directo sobre el agua, el aire y el suelo

Durante la verificación, la CAR estableció una afectación significativa a los recursos naturales, producto de las quemas abiertas de residuos de madera. El proceso consiste en el armado de pilas,conocidas como “camas”, que se encienden para generar una combustión incompleta y así obtener carbón vegetal, una práctica prohibida por la normativa ambiental vigente.

Según la Corporación, estas actividades generan contaminación que puede impactar directamente fuentes hídricas cercanas, además de deteriorar la calidad del aire y del suelo en la zona.

Materiales de origen desconocido y gases tóxicos

La materia prima utilizada para estas quemas está compuesta principalmente por retazos de huacales, madera en tabla y, en mayor proporción, retales de estibas, cuya procedencia es, en la mayoría de los casos, desconocida.

El director regional de la CAR en Soacha, César Augusto Rico Mayorga, explicó que al tratarse de material de desecho sin clasificación ni manejo previo, su combustión libera agentes altamente contaminantes, entre ellos:

Monóxido de carbono

Óxidos de azufre y de nitrógeno

Dioxinas y furanos

Hidrocarburos aromáticos policíclicos

Material particulado y partículas suspendidas totales

Estos contaminantes se producen por la quema de madera mezclada con piezas metálicas, pintura y otros residuos, lo que representa un riesgo grave para la salud humana y el ambiente.

Actividad prohibida por la ley ambiental

La CAR reiteró que este tipo de actividades están expresamente prohibidas por la normativa ambiental vigente. Según explicó César Rocha, director regional de la CAR en Soacha, la producción de carbón vegetal mediante quemas a cielo abierto en la vereda La Chacua vulnera el artículo 2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015, al generar riesgos directos sobre los recursos aire, suelo, fauna y el entorno social.

“En la materialización de estas medidas preventivas buscamos frenar una actividad ilegal que se desarrolla en el predio ‘Lo’, en la vereda La Chacua, y que tiene impactos graves sobre el medio ambiente. Por eso seguimos adelantando acciones de control para proteger los recursos naturales de nuestra región”, señaló el funcionario.

Más de 30 capturados en 2025 por esta práctica

El caso de La Chacua no es aislado. De acuerdo con la CAR, en lo corrido de 2025 la Corporación, junto con el Grupo de Carabineros de la Policía Nacional, ha realizado 13 operativos en zona rural de Soacha para frenar las quemas a cielo abierto.

Como resultado de estas acciones, más de 30 personas han sido capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por su presunta responsabilidad en la producción ilegal de carbón vegetal.

Llamado a la Alcaldía y control institucional

Además de las medidas preventivas impuestas, la CAR remitió un oficio a la Alcaldía de Soacha para que, desde sus competencias, adopte las acciones necesarias que permitan controlar y evitar la continuidad de estas actividades ilegales en el predio ‘Lo’ y en otros puntos del territorio.

Desde la entidad ambiental reiteraron que no habrá tolerancia frente a prácticas que generan contaminación, ponen en riesgo los recursos naturales y afectan la calidad de vida de las comunidades rurales.

“La producción ilegal deja huella ambiental”

La CAR insistió en que continuará fortaleciendo las acciones de control, vigilancia y seguimiento en todo su territorio.

“No cederemos en el control de esta práctica ilegal que genera gases tóxicos, partículas contaminantes y pone en riesgo la salud y el ambiente. Cerramos el año con medidas firmes de control y vigilancia”, señaló la Corporación.

Con estas acciones, la CAR busca proteger el recurso hídrico, el aire y el suelo, y enviar un mensaje claro: la producción ilegal de carbón vegetal tendrá consecuencias.

