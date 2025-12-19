El Campín cerró 2025 con más de dos millones de asistentes entre deportes y conciertos

El concierto de J Balvin fue el último concierto masivo que acogió el estadio durante 2025. Foto: Sencia

Sencia, nuevo operador del estadio Nemesio Camacho El Campín cumplió su primer año al frente de las riendas del escenario deportivo. A pesar de las controversias por el estado de la grama, en vista del número de espectáculos musicales llevados a cabo en la cancha, el concesionario consolidó un año positivo en materia de ingresos y cifras alrededor del manejo del coloso de la calle 57.

Uno de los indicadores más relevantes con los cuales Sencia mostró el impacto positivo de su gestión, fue el de la generación de empleo. En solo un año, de acuerdo con las cifras compartidas, el complejo sostuvo cerca de 172.000 puestos de trabajo, entre 36.000 empleos directos y 136.000 indirectos.

Este movimiento económico se reflejó con fuerza en eventos masivos como los conciertos de Shakira, que reunieron a más de 75.000 asistentes y dejaron un impacto económico superior a los COP 139.000 millones en la ciudad.

“El 2025 fue un año clave para posicionar a Bogotá y al Nemesio Camacho como un referente regional del entretenimiento. Hoy contamos con un escenario revitalizado, con capacidad logística de alto nivel y una experiencia pensada para un público diverso y exigente”, afirmó Mauricio Hoyos, CEO de Sencia.

Reformas al estadio

La modernización del estadio fue uno de los pilares de este proceso, y una de las cartas que más presume Sencia de su gestión del escenario. En este sentido, la renovación de palcos, y la implementación de suites y boxes elevó la experiencia del público.

Ya en el ambito de la grama, la implementación de la tecnología híbrida GrassMax —tecnología utilizada en escenarios como el Santiago Bernabéu, el Parque de los Príncipes y el Maracaná— permitirá al escenario resistir su nuevo uso combinado, entre espectáculos masivos y partidos de fútbol profesionales.

Bajo esta misma línea, en el plano deportivo, El Campín fue sede de 71 partidos que congregaron a cerca de 1.285.000 aficionados, incluyendo la campaña que llevó a Independiente Santa Fe a conquistar su décima estrella en la Liga BetPlay Dimayor.

En paralelo, la música tomó el protagonismo con 19 conciertos de gran formato que reunieron a más de 720.000 personas y permitieron la presentación de 140 artistas nacionales e internacionales.

Un estadio abierto a la ciudad

Más allá de los eventos, 2025 también marcó un giro en la relación del estadio con su entorno. A pesar de la controversia de los vecinos del estadio desde que Sencia asumió el control, el concesionario dijo haber impulsado iniciativas para integrar a los vecinos y a las comunidades aledañas, promoviendo el uso del espacio público y la apropiación del complejo como un lugar de encuentro.

Diálogo con las hinchadas

Para nadie es un secreto las dinámicas de violencia que empañan la fiesta del fútbol, aunque las mismas sean de tendencia minoritaria.

Sobre este aspecto, Sencia comentó que El diálogo con las hinchadas de Millonarios y Santa Fe también tuvo avances significativos, con actividades comunitarias y visitas guiadas que acercaron a cerca de 900 personas —entre estudiantes, adultos mayores, turistas y organizaciones sociales— al interior del escenario. “Este es un proyecto de ciudad que le pertenece a todos”, reiteró Hoyos.

A esto se sumaron acciones conjuntas con barrios como Galerías, Campín, Nicolás de Federmán y San Luis para fortalecer la seguridad y la convivencia. La instalación del segundo anillo de seguridad alrededor del estadio permitió optimizar el control del entorno y garantizar un espacio más seguro para hinchas, familias y asistentes a eventos.

