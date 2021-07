La respuesta de Luis Ernesto Gómez a joven que le dijo “me da asco”

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez decidió responder a un hecho que el pasado jueves se hizo viral en redes sociales y que ocurrió en medio de la mesa a la que el Distrito citó a las primeras líneas de la ciudad.

En medio de la intervención de algunos jóvenes, luego de que la mayoría decidiera retirarse, uno de ellos tomó el micrófono y le dijo a Gómez: “En el portal resistencia si una gorra significa más que una conversación, acá está la gorra. No es la misma de la que se le perdió”. Inmediatamente le entregó una gorra roja, similar a la que el funcionario se le perdió en una de sus apariciones en el portal de las Américas y que supo luego de que subió un video en redes sociales hablando de esto.

Como respuesta Gómez le dio la mano al encapuchado, pero inmediatamente el joven le respondió: “me limpio la mano porque me da asco”, a lo que el funcionario no dijo nada, aunque a la salida del lugar agradeció el gesto de entregarle una nueva gorra.

La humillación que le pegaron hoy los de la Primera Linea al pelafustan de Luis Ernesto Gómez, el Secretario de Gobierno de Claudia López, no tiene nombre. Da pena ajena. Y ni hablar de los culicagados que hoy dijeron que van a "exigir".



pic.twitter.com/C3HD7IfOEJ — Juan Camilo (@JuanCamilo) July 2, 2021

Este sábado, en un nuevo video, Gómez se volvió a referir al tema: “al joven que después de estrecharle la mano me dijo ‘me da asco’, quiero decirte: no te conozco porque estabas cubriendo tu rostro, pero reitero que esa mano sigue tendida, porque a nosotros los servidores del Estado nos corresponde proteger tu vida como la de todos los jóvenes de Bogotá, para que haya más oportunidades de educación, de trabajo, de emprendimiento y cultura, para que ningún joven jamás crea que es a través de la violencia que se logran los cambios”.

Sumado a esto, el secretario de Gobierno indicó que conserva la gorra como símbolo de diálogo y reiteró que el Distrito sigue abierto al diálogo.

pic.twitter.com/iUQOMISXTj — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) July 3, 2021

En Bogotá, no existe una Primera Línea única sino que con el paso del tiempo y de acuerdo a las dinámicas que se han venido presentando en las diferentes localidades, se han ido conformado estas figuras en puntos como el Portal de las Américas, Suba, Ciudad Bolívar y Usme, y aunque su base es hacerle frente al Esmad en medio de los disturbios, cada una ha desarrollado diferentes procesos con las comunidades.

El pasado jueves, el Distrito se reunió en el Archivo de Bogotá con algunos de sus integrantes, quienes decidieron levantarse de la mesa al considerar que no se daban las garantías, dado que en medio de las manifestaciones ellos no son los únicos actores, así como reprocharon que en el lugar no estuviera la alcaldesa Claudia López.

Mientras algunos resaltaron que tienen peticiones macro que no se solucionan en una reunión como la matrícula cero, otros aprovecharon para proponer la creación de asambleas locales en las que se puedan reunir las peticiones y a partir de estas, definir el momento en que entrarán a negociar con el Distrito.