El encuentro, en el que hizo presencia el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez y varios manifestantes de las primeras líneas de Bogotá, no logró mayor avance. La alcaldesa Claudia López no asistió a la reunión y se descartó retirar la Fuerza Pública de los portales de Usme, Américas y Suba.

Tortuosa y sin llegar a acuerdos fue la mesa de diálogo programada para hoy entre manifestantes de las primeras líneas de Bogotá y el Distrito. El evento inició con una intervención del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien manifestó que desde la Alcaldía había disposición para escuchar las solicitudes de los manifestantes, pero ante la ausencia de la alcaldesa Claudia López, quienes asistieron, decidieron levantar el diálogo.

La reunión fue citada en el Archivo de Bogotá, en un salón en donde por solicitud de los manifestantes, se pedía no tener cámaras de seguridad, según ellos, para evitar cualquier tipo de perfilamiento. La decisión de proponer el espacio surgió luego de que la Defensoría del Pueblo y la Veeduría Distrital invitaran al Distrito a llegar a un consenso con los manifestantes, pertenecientes a las distintas primeras líneas de Bogotá, que habían elevado peticiones como brindar atención en salud y reparación a todos los heridos que se han registrado por la intervención de la fuerza pública y dar celeridad en los procesos de investigación frente a los casos de desaparición forzada y detenidos.

Sin embargo, poco después de que fue comunicada la apertura de la mesa de diálogo, el grupo que permanece en el Portal de las Américas (o Portal Resistencia) indicó que no asistirían a la reunión y que esperarían a la llegada de la avanzada nacional de las primeras líneas, para así, de manera conjunta, presentar propuestas y establecer diálogos. A esto se sumo la Asamblea Popular de Suba, la cual argumentó que primero se debían recoger las exigencias particulares por localidades, sobre todo en cuanto a los “atropellos por parte de la Policía y el Esmad en las manifestaciones”.

Pese a estas negativas, la invitación siguió abierta y durante la tarde de este jueves llegaron diferentes manifestantes al lugar. No obstante su opinión fue clara, ya que rechazaron que no se hubiera hecho con mayor antelación la comunicación de la asamblea y, sobre todo, que en el espacio no estuviera la alcaldesa Claudia López. De esta forma, quienes asistieron se retiraron sin llegar a ningún acuerdo.

Lo ocurrido rápidamente trajo consigo varias reacciones. En primera instancia la misma alcaldesa, a pesar de su ausencia, manifestó en Twitter que lamentaba que los manifestantes hubieran rechazado la apertura del diálogo y que, a pesar de eso, desde la alcaldía había disposición. “Lamento mucho que los jóvenes de primera línea rechacen y decidan no asistir a mesa de diálogo. Nuestra disposición continúa. Llevamos 4 semanas con PNUD, la iglesia y la Secretaría de Gobierno respetando sus tiempos y esperándolos. El diálogo respetuoso siempre será el camino”, escribió.

Por su parte, Gustavo Petro, senador con quien la mandataria ha tenido constantes choques con respecto a la participación y accionar de los manifestantes y la Fuerza Pública en la capital, rechazó que López no hubiera estado presente en el diálogo. “Muy lamentable que la alcaldesa haya dejado la silla vacía en el encuentro con los jóvenes de la primera línea. Era la oportunidad para comenzar un proceso de distensión y recuperación de confianzas y convivencia social en Bogotá”, mencionó en su Twitter.

Los manifestantes hicieron énfasis en que se retiraban del lugar porque, además de la ausencia de la mandataria, no habían garantías en las calles para la protesta, por lo que a pesar de que hubo presencia de las Naciones Unidas, de representantes de la Iglesia Católica e incluso de la llamada Primera Línea Jurídica, los asistentes se retiraron del lugar.

A pesar de lo ocurrido, para el Veedor Distrital, Guillermo Rivera, es algo común que pase en este tipo de espacios, por lo que pidió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a la Iglesia Católica ser mediadores para retomar el diálogo. “La mesa de garantías con los jóvenes de primera línea se suspendió unos minutos después de su instalación. Eso ha ocurrido en el comienzo de ese tipo de procesos en otros lugares del País. Mediación de ⁦PNUD Colombia y la Iglesia será fundamental para retomar el diálogo” manifestó.

Por otro lado, Luis Ernesto Gómez, ratificó que no se retirará la Fuerza Pública de los portales de Suba, Usme y Américas, ya que, según dijo “la comunidad no aguanta más”. Por otro lado, agradeció la voluntad de quienes asistieron y quisieron entablar un diálogo, pero agregó que hay sectores radicales que impidieron que hoy se lograran mayores avances.

Agradezco a quienes asistieron hoy al encuentro en instalaciones de la Alcaldia. Se que muchos tienen genuina voluntad de diálogo pero también hay sectores radicales que impidieron que hoy se lograran mayores avances.



Seguimos dispuestos a construir desde el diálogo y el respeto — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) July 1, 2021

Esta mesa de diálogo, ha sido otro de los espacios en los que el Distrito y algunos manifestantes debaten frente a frente tal como lo ocurrido en ocasiones pasadas en las que el mismo Secretario de Gobierno asistió al Portal Américas a conversar con los manifestantes de la zona. Por ahora, se espera que a pesar de las diferencias se avance en los diálogos y se pueda llegar a un equilibrio entre ambas partes.