‘La Rolita’ a discusión: Concejo evaluará continuidad de la operadora

La operadora pública entró a rodar los particulares buses verdes en 2022

Este 11 de marzo, el Concejo de Bogotá iniciará el primer debate del Proyecto de Acuerdo 256, en el que discutirán la viabilidad y continuidad de La Rolita, una operadora pública de transporte de Transmilenio que entró a rodar los particulares buses verdes en 2022, con una flota 100 % eléctrica y con 55 % de las plazas para mujeres.

Uno de los ponentes del proyecto, el cabildante del Nuevo Liberalismo, Fernando López, adelantó que se abordarán “aspectos como estudios financieros que demuestran la sostenibilidad del modelo y argumentos jurídicos que respaldan la ratificación de la operadora, garantizando su permanencia sin riesgos de nulidad”.

Sin embargo, concejales como Julián Uscátegui, del Centro Democrático, presentó ponencia negativa, argumentando que el cabildo “no puede subsanar la nulidad que recae sobre la constitución de La Rolita. Lo dice la Ley y el Magistrado que declaró la nulidad en noviembre del año pasado. Si el Concejo aprueba el proyecto de acuerdo, estaría prevaricando (...) La Rolita puede seguir operando. No necesita de este proyecto para hacerlo”.

En respuesta, otro de los ponentes, Julián Triana de la Alianza Verde, señaló que el Concejo “no tiene que subsanar la nulidad parcial que recae sobre La Rolita, eso lo hará la administración cuando se apruebe el Acuerdo, porque lo que SÍ hace el Concejo es autorizar o no a Transmilenio para que haga parte de la empresa pública. NO hay prevaricato porque expresamente la Ley 489 de 1998 en su artículo 69 nos da la competencia para dar esa autorización”, argumentó.

A pesar de que la cabildante del Pacto Histórico, Heidy Sánchez, destaca la priorización de su discusión, aseguró que no se hará “en sesión exclusiva, sino que está de cuarto en el orden del día. Pareciese ser una fachada de mero trámite y no de central importancia. Ustedes tienen las mayorías en el Concejo, sería lamentable que, casualmente, el proyecto que ratifica una empresa pública de transporte, no se discuta o sea negado por el concejo”.

El debate iniciará desde las 9 de la mañana y será transmitido en la página de Youtube del Concejo. El alcalde, Carlos Fernando Galán, expresó que “Bogotá necesita La Rolita y por eso confío en que el Concejo, consciente de la importancia de este Acuerdo, lo discuta y lo apruebe por el bien de toda la ciudad”.

‘La Rolita’ fue creada como una de las apuestas del Plan de Desarrollo de la administración de Claudia López, el cual fue avalado por el Concejo de Bogotá en junio de 2021. En ese momento, se le otorgó una personería jurídica, autonomía administrativa, contable, financiera y presupuestal, así como patrimonio propio.

No obstante, seis meses después un juez administrativo declaró nula su creación tras admitir una demanda que señalaba irregularidades en su estructuración. Decisión que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó en segunda instancia los vicios en la creación de este proyecto público

