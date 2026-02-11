La segunda línea del Metro podría destrabarse: empresas chinas se interesan en el proyecto

Render sobre lo que sería la segunda línea del metro de Bogotá. Foto: Empresa Metro de Bogotá

Tras el baldazo de agua fría que representó el aplazamiento de la licitación de la segunda línea del Metro de Bogotá por falta de participantes en el concurso público, el megaproyecto de movilidad recibió una buena noticia por parte del empresariado chino.

En medio de este contexto, Ding Wen, gerente general de la Asociación Empresarial Colombo China, en entrevista con Caracol Radio, aseguró que hay interés real de compañías chinas en participar en este megaproyecto, destacando que están analizando las condiciones técnicas y económicas para presentar propuestas cuando se reabra oficialmente la licitación.

La entrevista, realizada durante la celebración del Año Nuevo Chino 2026 en Bogotá, subraya que el objetivo de estas empresas no es solo invertir, sino contribuir con experiencia y tecnología en infraestructura ferroviaria urbana, lo que podría impulsar la movilidad y la calidad de vida en la capital colombiana.

Los problemas del proyecto

El interés de las empresas chinas en el proyecto llega en un momento clave para la segunda línea del metro. Cabe recordar que, el pasado 20 de enero, la licitación de la Línea 2 del Metro de Bogotá fue aplazada de nuevo debido a que el proceso para adjudicación quedó desierto.

A pesar de que en su momento se conoció el interés de tres consorcios para construir el megaproyecto, ninguno de los precalificados presentó una oferta antes de la fecha límite y consolidó un nuevo retraso para esta obra esencial con la que se busca complementar la primera línea, todavía en construcción, y descongestionar los accesos a las localidades de Suba y Engativá. La obra cuenta con un presupuesto cercano a COP 34.9 billones.

¿Qué sigue para la licitación?

La administración distrital anunció que abrirá una nueva etapa de licitación pública internacional en febrero de 2026, con la expectativa de adjudicar el contrato en 2027 y empezar obras más adelante. Esta fase será clave para evaluar si el interés de empresas extranjeras, como las mencionadas por Ding Wen, puede concretarse en ofertas competitivas.

¿Cómo será la segunda línea del Metro?

La futura Línea 2 del Metro de Bogotá tendrá una extensión aproximada de 15,5 km y 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas y una será elevada, conectando las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

El trazado partirá desde la Calle 72, donde se integrará con la primera línea, y correrá hacia el occidente hasta llegar a Suba, con un patio taller en ese sector. El proyecto también contempla una flota de alrededor de 25 trenes eléctricos automáticos y una capacidad estimada para movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora en cada sentido en hora pico, beneficiando a más de 2,5 millones de habitantes de la capital.

