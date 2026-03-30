La Séptima en obra: árboles, Transmilenio y un contrato irreversible

En la calle 119 se congregaron vecinos y habitantes de Usaquén, en rechazo las obras. Foto: Santiago Ramírez Marín

El 30 de marzo de 2026 quedará en la memoria de los vecinos de barrios como Santa Ana, Santa Bárbara y Usaquén, entre otros, como el día en el que la carrera Séptima cambió. Este día, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dio inicio a la construcción de la nueva carrera Séptima, en el tramo norte, que abarca desde la calle 99 hasta la 200, trabajos que comenzaron este lunes, de manera puntual, en la calle 119.

Le puede interesar: