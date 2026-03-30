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La Séptima en obra: árboles, Transmilenio y un contrato irreversible

La tala de más de 1.500 árboles, la falta de concertación ciudadana y dudas con los estudios de detalle, se suman a las inconformidades de los habitantes del borde nororiental de Bogotá. El IDU defiende los trabajos bajo un nuevo cronograma que da por terminadas las obras en 2029.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
30 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
En la calle 119 se congregaron vecinos y habitantes de Usaquén, en rechazo las obras.
En la calle 119 se congregaron vecinos y habitantes de Usaquén, en rechazo las obras.
Foto: Santiago Ramírez Marín

El 30 de marzo de 2026 quedará en la memoria de los vecinos de barrios como Santa Ana, Santa Bárbara y Usaquén, entre otros, como el día en el que la carrera Séptima cambió. Este día, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dio inicio a la construcción de la nueva carrera Séptima, en el tramo norte, que abarca desde la calle 99 hasta la 200, trabajos que comenzaron este lunes, de manera puntual, en la calle 119.

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Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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