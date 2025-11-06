La violencia no cede: Bogotá registra dos homicidios en pocas horas

La noche del miércoles 5 de noviembre las autoridades confirmaron dos casos asilados de homicidio: un menor de 16 años fue ultimado en San Cristóbal, y un transeúnte fue baleado en el sector de La Gaitana, en Suba. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La noche del miércoles 5 de noviembre, Bogotá volvió a ser escenario de hechos violentos que dejaron dos personas muertas en distintas zonas de la ciudad. Los casos, ocurridos en las localidades de San Cristóbal y Suba, se registraron con pocas horas de diferencia. En ambos, los agresores lograron huir sin ser capturados.

Le puede interesar: Caso Jaime Moreno: viene el juicio, más capturas y una Fiscalía bajo presión

Menor de 16 años fue asesinado en San Cristóbal

Hacia las 8:00 p.m., un joven de 16 años que caminaba por una calle del barrio Libertadores, en la parte alta de San Cristóbal, fue atacado con arma blanca por un hombre que se movilizaba en motocicleta.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, el agresor interceptó al menor sin mediar palabra y lo hirió en el pecho antes de escapar. Vecinos del sector alertaron de inmediato a las autoridades.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron al joven gravemente herido. Aunque se dispuso su traslado a un centro asistencial, los policías confirmaron su muerte minutos después.

La vía permaneció cerrada durante varias horas mientras se adelantaban las diligencias judiciales. Por ahora, las autoridades no han formulado hipótesis sobre las causas del crimen, pero aseguraron que ya analizan las cámaras de seguridad del sector y recogen testimonios de testigos.

Sicariato en Suba

Horas más tarde, en el sector de La Gaitana (Suba), un hombre fue baleado por un sujeto que descendió de un taxi y disparó en repetidas ocasiones. Tras el ataque, el agresor huyó en el mismo vehículo junto con un cómplice.

Vecinos que escucharon las detonaciones avisaron a la Policía. La víctima alcanzó a ser trasladada a un hospital, pero murió poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades manejan la hipótesis de que el crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre grupos del sector. Sin embargo, insistieron en que por ahora se trata solo de una teoría mientras se verifican cámaras de seguridad y se recolectan declaraciones de testigos.

Las cifras de homicidios: una estabilidad aparente

Los hechos vuelven a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad en la capital. Según datos de la Secretaría de Seguridad, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 875 homicidios, apenas uno menos que en el mismo periodo de 2024, cuando hubo 876 casos.

Aunque la cifra global parece estable, los datos desagregados muestran un incremento preocupante en las dos localidades donde ocurrieron los recientes asesinatos. En San Cristóbal, los homicidios pasaron de 42 en 2024 a 62 en 2025, un aumento del 47 %. En Suba, se reportaron 65 casos, frente a 56 del año anterior, lo que equivale a un incremento del 16 %.

Estos repuntes locales mantienen encendida la alerta de las autoridades y alimentan la percepción ciudadana de que, pese a los esfuerzos institucionales, la inseguridad sigue golpeando con fuerza varios sectores de la ciudad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.