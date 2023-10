Ladrón es abatido por la Policía tras dispararle a su víctima en Kennedy

El delincuente comenzó un tiroteo con los uniformados que terminó costándole la vida. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Antes de perpetrar uno de los miles de robos que a diario se cometen en Bogotá, un delincuente fue interceptado por los patrulleros que hacían su ronda rutinaria en el barrio Patio Bonito. En la calle 26 sur con 88, del sector conocido como Tairona, un hombre que se movilizaba en una motocicleta de mediano cilindraje se disponía a perpetrar un nuevo atraco.

Su víctima fue un transeúnte del barrio que caminaba por el barrio mientras agonizaba la tarde de domingo. La tranquilidad de esta persona fue perturbada por el rugido del motor de la motocicleta que se le atravesó en el camino. Al alzar la mirada, pudo comprobar que el conductor de este vehículo le estaba apuntando con un arma calibre 38 dispuesto a quitarle sus pertinencias, y la vida si era necesario, con tal de perpetrar el atraco.

De manera fortuita, a pocos metros de donde ocurría el robo, un grupo de patrulleros que se encontraban en ronda se percataron de la situación y se acercaron rápidamente para frustrar el acto delictivo. Sin importar que la policía lo había descubierto y que sus vías de escape palidecían, el delincuente accionó su arma de fuego y dio un par de tiros al aire.

Al percatarse de las intenciones del individuo, los uniformados desenfundaron sus armas de dotación para convencer la delincuente de arrojar su arma y entregarse. La petición fue en vano. Dispuesto a morir en el intento, el delincuente abrió fuego contra los uniformados y comenzó un breve tiroteo.

Al breve intercambio de disparos entre el ladrón y los policías solo le bastaron cinco minutos para culminar. La balanza se inclinó hacia los uniformados y del entrenamiento del que disponen para afrontar estos casos, por lo que el ladrón fue abatido sin que alguno de los policías resultara herido.

Desafortunadamente, el procedimiento policial no se saldó sin daños colaterales, ya que la víctima del robo recibió un impacto de bala en su abdomen en medio del fuego cruzado. No obstante, la bala no logró comprometer los órganos vitales del herido y rápidamente una ambulancia lo trasladó a la Clínica de Occidente, en donde se recupera satisfactoriamente.

“Bueno, afortunadamente nuestros uniformados se encuentran muy bien, fuera de peligro absolutamente de nada, los uniformados pues fuera de que ese delincuente disparó en varias ocasiones, de acuerdo a la hipótesis que nos brindan nuestros policías, los uniformados no tienen ninguna lesión, gracias a la audacia y como atendieron el caso”, agregó el coronel Ángel Uparela de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Cabe resaltar que en lo corrido de octubre, dos ladrones han sido abatidos en la localidad de Kennedy al ser sorprendidos en flagrancia. El último caso ocurrió el 10 de octubre en el barrio Santa Marta.

