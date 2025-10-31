Ladrones de celulares enviados a prisión tras robar a pasajeros de Transmilenio

Tres capturados por hurto de celulares en la estación Nariño de Transmilenio Foto: Secretaria de Movilidad

Tres hombres fueron capturados en las últimas horas dentro del sistema TransMilenio, luego de una persecución que comenzó tras denuncias de pasajeros por un hecho de hurto dentro de un articulado. El hecho ocurrió en la estación Nariño, en el sur de Bogotá, y terminó con los sospechosos detenidos y enviados a prisión.

De acuerdo con información de las autoridades, los tres implicados habrían robado varios celulares bajo la modalidad de cosquilleo, mientras se movilizaban en el bus. Ante los gritos de auxilio de las víctimas, uniformados del Grupo de Transporte Masivo del sistema reaccionaron y emprendieron una persecución dentro de la estación.

Durante el procedimiento, los sospechosos atacaron a los policías con armas cortopunzantes, pero fueron reducidos con apoyo de otras patrullas y algunos usuarios que presenciaron los hechos. Los detenidos fueron presentados ante un juez, quien les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por reincidencia en el delito de hurto.

Según fuentes judiciales, los tres hombres registran antecedentes por hurto calificado y lesiones personales, y uno de ellos había estado en prisión por los mismos delitos.

El caso se suma a otros hechos recientes de inseguridad dentro del sistema de transporte. En lo que va de 2025, la Policía reporta más de 1.900 capturas por distintos delitos cometidos en TransMilenio, así como la desarticulación de 59 grupos dedicados al hurto en el sistema.

La reiteración de estos casos reabre el debate sobre la efectividad de las estrategias de seguridad dentro del transporte público, donde el cosquilleo y el robo de celulares siguen siendo las principales modalidades de hurto pese a los refuerzos policiales y de vigilancia.

