Ladrones fueron rodeados por la policía mientras robaban compraventa en Bosa

Dos de los tres implicados tenían antecedentes por hurto. Foto: Mebog

Tres sujetos que integraban una banda dedicada al hurto de joyerías y compraventas en la capital del país fueron sorprendidos por las autoridades mientras perpetraban un cuantioso robo en un establecimiento comercial en la localidad de Bosa, sur de la ciudad.

Tras estudiar los movimientos de los dueños y empleados del lugar, los tres sujetos esperaron pacientemente el momento indicado y, tras violentar puertas y ventanas, lograron ingresar al establecimiento comercial para llevarse objetos de valor y dinero en efectivo.

Mientras los delincuentes empacaban su botín, varios vecinos del sector se percataron de que algo no andaba bien y reportaron a la línea 123 un posible saqueo en el local comercial, ubicado en una esquina del barrio Bosa Centro.

En efecto, cuando los uniformados llegaron al lugar se encontraron con las puertas entreabiertas y a los tres sujetos sustrayendo joyas, relojes y consolas de videojuegos y otros artículos tecnológicos y de lujo.

Las cámaras de seguridad del sector, y del local afectado, dan cuenta del momento exacto en que los delincuentes, que se cubrían el rostro con tapabocas y gorras, lograron abrir la puerta del lugar y entrar a gatas para llevar a cabo el ilícito. Finalmente, tras varios minutos en el interior del sitio, y luego del aviso ciudadano, los implicados quedaron rodeados: cinco motos de policía, una patrulla y cerca de una decena de uniformados los aguardaban en la calle.

Tras la captura, las autoridades recuperaron los elementos hurtados e incautaron varias herramientas que usaron para violentar las chapas del lugar. El hurto fue valorado en $10 millones. “Cabe resaltar que estas personas presentan anotaciones judiciales por los delitos de hurto, concierto para delinquir y ataque a servidor público”, señaló el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de policía de Bosa.

Panorama del hurto a comercios en Bogotá

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, con corte en el mes de julio, en la capital se reportaron 5.030 casos de hurto a comercios. Al contrastar con los 6.960 casos del mismo periodo del año pasado, se advierte una disminución de 1.930 casos, es decir, un 27.7%.

Según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía (Siedco), en 18 de las 19 localidades que integran el sistema (se excluye la localidad de Sumapaz), los índices de hurto a comercios disminuyeron, excepto en Teusaquillo, donde la cifra pasó de 315 casos en 2024 a 323 en 2025."

Por otro lado, en los casos reportados este año, al discriminar por meses, 420 hurtos se realizaron sin uso de armas, 18 con armas de fuego, 17 con elementos contundentes, 15 con el uso de palancas u otros elementos para violentar puertas y chapas, y 5 con uso de armas cortopunzantes.

