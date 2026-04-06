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Roban vehículo, al norte de Bogotá, con niña de 7 años a bordo. La rescataron sana y salva

El caso ocurrió casi a las 8:00 de la noche, en la calle 99A con carrera 70F. La niña iba dormida en el asiento trasero. La encontraron sana y salva en Teusaquillo.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
07 de abril de 2026 - 04:27 a. m.
Los ladrones se llevaron el vehículo sin percatarse de que en la silla de atrás iba la niña, de siete años, dormida.
Los ladrones se llevaron el vehículo sin percatarse de que en la silla de atrás iba la niña, de siete años, dormida.
Foto: Maria Alejandra Castaño
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Una familia del barrio Nuevo Monterrey, en el norte de Bogotá, vivió horas de angustia por el rapto de su hija, de siete años. Ocurrió durante el robo de su vehículo, ya que los ladrones huyeron sin percatarse que la pequeña iba dormida en la silla de atrás. Por fortuna, a la medianoche, las autoridades ubicaron a la menor en la localidad de Teusaquillo y la resguardaron en el CAI de Nicolás de Federman. Dicen que el carro también lo recuperaron.

¿Cómo ocurrió el rapto?

De acuerdo con la información preliminar, delincuentes que se movilizaban en un vehículo blanco interceptaron a los familiares frente a una vivienda y, en cuestión de segundos, hurtaron la camioneta en la que se encontraba la menor. El caso ocurrió pasadas las 8:00 de la noche, en la calle 99A con carrera 70F, cuando los ladrones, que se movilizaban en un Chevrolet Beat blanco, interceptaron a la familia y se llevaron el vehículo, una camioneta Nissan X-Trail color champán, modelo 2026, de placas PYQ 414.

La niña fue llevada en el vehículo

Las autoridades confirmaron que la menor sí fue llevada dentro del carro tras el robo, aunque aclararon que el caso aún no ha sido tipificado formalmente como secuestro.

Según su madre, Tatiana Moreno, la niña vestía una pijama blanca con puntos azules y una mariposa azul, una chaqueta acolchonada lila y botas de unicornio. Además, llevaba el cabello recogido en una trenza con forma de corazón.

Despliegue total de autoridades

Desde que se conoció el caso, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un operativo con apoyo del Gaula y la Brigada XIII del Ejército, utilizando herramientas como cámaras de seguridad para rastrear el recorrido del vehículo.

El alcalde Carlos Fernando Galán también llegó al lugar y asumió seguimiento directo de la situación, mientras las autoridades insisten en que la prioridad es ubicar a la menor lo más rápido posible.

Desde que se cometió el delito, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier información que permita ubicar el vehículo o a la menor, a través de la línea de emergencia 123. Finalmente, la angustia terminó a la medianoche, cuando la encontraron en Teusaquillo. La entrega a sus padres se dio en el CAI de Nicolás de Federman.

Secuestro y retenciones en Bogotá

El hecho ocurre en medio de un repunte de delitos asociados a retenciones ilegales en la ciudad. En 2025, Bogotá registró más de 30 casos de secuestro, muchos vinculados a modalidades como el “paseo millonario”, lo que ha encendido las alertas sobre nuevas dinámicas criminales en zonas urbanas.

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