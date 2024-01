Lamento que se haya archivado la licencia ambiental: Galán frente a ampliación de Autonorte

Alcalde electo de Bogotá, recibe de la Registraduría Nacional la credencial que lo acredita como alcalde 2024. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció frente a la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de archivar la licencia ambiental que solicitó la Concesión Ruta Bogotá Norte para llevar a cabo el Proyecto Accesos Norte Fase II, que contempla la ampliación de la autopista Norte entre calle 191 y 245.

Cabe recordar que el argumento que dio la ANLA para negar la licencia, fue que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que entregó la concesión tiene deficiencias técnicas y no incluyen un análisis detallado sobre la conectividad hídrica y ecológica de los humedales Torca y Guaymaral.

Además, menciona que las obras deben garantizar no solo la conectividad hidráulica entre ambos humedales, “sino que se favorezca la conservación del hábitat y los procesos ecológicos allí presentes. Sin embargo, la concesionaria no desarrolló estudios hidráulicos requeridos y, por tanto, no se cuenta con información que permita verificar que las propuestas garanticen el restablecimiento de la conectividad de los humedales”, mencionó la ANLA.

Frente a la decisión, Galán escribió en su cuenta de X (Twitter) lo siguiente: “Lamento que se haya archivado el trámite de la licencia ambiental (...). Esta es una obra que necesitan millones de habitantes de la ciudad y la región”.

Y agregó que “el Gobierno Distrital va a trabajar para que el concesionario cumpla los requisitos de la ANLA y todo lo necesario para una nueva solicitud de la licencia”.

Por su parte, la Concesión Ruta Bogotá Norte dice que la decisión es respetada y acatada, “sin embargo, no es compartida, ya que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado, cumple con la garantía de la conexión hídrica y ecológica de los humedales Torca y Guaymaral”.

Afirma que el estudio contó con el visto bueno de la Secretaría de Planeación, del Acueducto de Bogotá y del Fidecomiso Lagos de Torca. Por lo tanto, la empresa llevará a cabo una revisión de los informes y de la evaluación que hizo la ANLA.

Finalmente, la empresa hará uso del recurso de reposición “con el fin de exponer nuevamente los argumentos que garantizan la protección del medio ambiente y solventa las dudas expuestas por la ANLA”, concluyó la concesión.

