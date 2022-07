Largas filas para pagar el impuesto predial, este 29 de julio se vence el plazo

Filas durante el último día de pago del predial en la capital Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

Desde la mañana de este jueves 28 de julio se registraron largas filas en los CADES de Bogotá por el pago del impuesto predial en Bogotá. Recordemos que el pasado viernes 22 de julio se venció el plazo para el pago de la primera cuota (esto aplicó para los ciudadanos que se acogieron al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), que difiere el pago tributario en cuatro pagos), sin embargo, mañana, 29 de julio, se vence el plazo definitivo para pagar el impuesto.

Esta última fecha fue designada para las personas que no se acogieron a algún descuento o al pago por cuotas. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, los ciudadanos que no pagaron en ninguna de las fechas mencionas anteriormente, deberán asumir los intereses y las sanciones por no pagar.

Recordemos que la entidad del Distrito publicó el pasado 7 de julio el recaudo de impuestos que alcanzó este semestre la capital, dando a conocer que fue de 6,7 billones de pesos, un monto que superó en un 14 % al mismo periodo del 2021. Por lo tanto, con este monto, se sabe que la ciudad ya alcanzó en un 61 % la meta de este 2022.

De acuerdo con Haciendo, el comportamiento tributario de los ciudadanos refleja cómo los contribuyentes se interesan más por aprovechar, por ejemplo, el 10 % de descuento que ofrece el Distrito por pronto pago del impuesto predial y de vehículos, “razón por la cual la Administración amplió el plazo a fin de permitir que más contribuyentes pudieran disfrutar el beneficio”, señaló la entidad.

Por ejemplo, tan solo el impuesto predial aporta alrededor de 3,2 billones de pesos al recaudo total de Bogotá, y logra alcanzar el 79 % de la meta del año. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, la ampliación del pago de este impuesto se hizo “para permitir a más contribuyentes acceder al descuento, en momentos en que el recaudo y el número de predios que ya pagaron supera nuestras expectativas. De hecho, no vemos afectaciones en los ingresos tributarios de la ciudad”.

Si tiene dudas de cómo descargar el impuesto predial o en dónde pagarlo, puede ingresar a la página web de la Secretaría de Hacienda y resolver sus inquietudes.

