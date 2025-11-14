Logo El Espectador
Bogotá
Lectura del fallo: juez define si Ricardo González irá a la cárcel por caso Jaime

Tras varias suspensiones y tres días de argumentos de las partes, la audiencia de medida de aseguramiento llega a su fin: este viernes la juez definirá si Ricardo González afrontará medida en centro carcelario tras su presunta participación en la agresión que terminó con la muerte de Jaime Esteban Moreno.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
14 de noviembre de 2025 - 03:04 p. m.

Actualizaciones clave

Continúa la audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González, segundo implicado en el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno. A lo largo de los últimos días, la Fiscalía ha sostenido la tesis de que el cartagenero de 22 años no solo participó en la agresión que terminó con la muerte de Moreno, pero también actuó con violencia. Apoyado en videos, fotogramas y testimonio, el ente acusador, espera que la juez acepte su solicitud de enviarlo a prisión.

Actualización claveHace 5 horas

Así está la balanza de argumentos

Desde que se entregó, diez días después de lo ocurrido, Ricardo González ha asistido a las audiencias en la ciudad de Cartagena. La fiscal adscrita al caso asegura que hubo coautoría, que los involucrados actuaron en grupo y que la oscuridad y el número de agresores dificultaron la defensa de la víctima.

Señaló además, cómo González pretendió huir la justicia al ocultarse durante más de una semana, sabiendo que era buscado por su participación evidente en el homicidio. La Fiscalía señaló que el joven no tiene un domicilio claro y es proclive a evadirse, por lo cual sustentó la cárcel como medida privativa.

La defensa del procesado, en cabeza de una abogada, argumenta lo contrario: que los videos y fotografías no demuestran que González no pateó a la víctima (Jaime Moreno) sino que “se abalanzó sobre él”; sustentó que los testigos identifican como agresor principal al joven de cara pintada de rojo y que no existió acuerdo previo ni concertado. Por último destacó contradicciones en testimonios y cuestiona interpretaciones de la Fiscalía sobre las imágenes. Para evitar la cárcel, la defensora insistió en que la Fiscalía “discriminó” por su situación socioeconómica (vendedor de perros calientes), a su prohijado. Al estar en Cartagena, afirmó la abogada, González no puede ser una amenaza para las víctimas o testigos que residen en Bogotá.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Hugo H. Salamanca(4878)Hace 10 minutos
La participación en el hecho no es presunta, eso está demostrado.... Lo que la Fiscalía debe demostrar a la corte es ( y le queda fácil) el dolo en el ataque...
