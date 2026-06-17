“Ley seca en Bogotá se mantiene como estaba”, alcalde Galán tras declaraciones de Benedetti

Tras declaraciones del ministro del Interior, el alcalde de Bogotá aclaró que la medida se mantiene. Foto: Archivo Particular

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La Nación y el Distrito parecen no estar de acuerdo con las medidas de Ley Seca en la capital. Declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la presentación del Decreto 06112 del Gobierno expedido para el desarrollo de las elecciones, generaron confusión y polémica. El ministro aseguró que Bogotá debía seguir las normas del documento e implementar la restricción desde el sábado a las 6:00 p.m. No obstante, el alcalde se reafirmó y reiteró que la medida sigue desde el viernes a la media noche.

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Pese a las declaraciones del ministro, el decreto del Gobierno es claro en facultar a las Alcaldías en ampliar la restricción por motivos de orden público. En el Artículo 13, sobre la Ley seca, señala el documento:

“Los gobernadores y alcaldes, de conformidad con lo recomendado en los Consejos Departamentales y Municipales de Seguridad o Comités de Orden Público (...), podrán ampliar el término previsto en el presente artículo, para prevenir posibles alteraciones del orden público”.

La medida sigue

El alcalde reafirmó la medida e indicó que esta surgió, precisamente, de un consejo de seguridad realizado el pasado 4 de junio. “En Bogotá va a regir la ley seca desde las 12 de la noche del viernes al finalizar el día hasta el lunes como lo anunciamos. Eso está sustentado, repito, en recomendaciones que hizo el Consejo de Seguridad”, señaló el mandatario capitalino.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, reiteró que, “la legalidad de los actos administrativos solo puede ser determinada por las autoridades judiciales. Mientras ello no ocurra, la medida continúa vigente y debe ser acatada".

Comercio nocturno celebró el ajuste a la Ley Seca en Bogotá

La asociación gremial Asobares Bogotá celebró la decisión de modificar el horario de inicio de la ley seca para la jornada electoral, que finalmente comenzará a las 00:00 horas del viernes y madrugada del sábado, y no desde las 6:00 p. m. del viernes, como se había anunciado anteriormente.

Días antes de este anuncio, comerciantes del gremio nocturno denunciaron que los establecimientos perderían más de COP 180.000 millones, contando con las pérdidas de la ley seca el día sábado. Según el gremio, el diálogo con la alcaldía surtió efectos: “esas seis horas de más representan un alivio para miles de establecimientos como bares, restaurantes, gastrobares, tiendas y supermercados, al permitir tiempo adicional de operación que impacta directamente el empleo y la economía del sector nocturno”, señaló el presidente de Asobares.

No obstante, el gremio reiteró su llamado a que las restricciones relacionadas con la ley seca sean evaluadas con base en evidencia y análisis de impacto, al considerar que este tipo de medidas afectan principalmente al comercio formal sin que existan pruebas concluyentes sobre su efectividad.

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