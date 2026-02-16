Dejan salir a 1.500 funcionarios, pero indígenas seguirán en el CAN hasta lograr acuerdos

Esperan acuerdos en mesa de diálogo Foto: Santiago Ramírez Marín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde de este lunes, las personas que permanecían retenidas en las instalaciones del Ministerio de Educación, el DANE y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) comenzaron a salir de manera gradual, tras varias horas de bloqueo en el Centro Administrativo Nacional (CAN).

De acuerdo con los reportes oficiales, cerca de 1.500 personas permanecieron sin poder salir de sus lugares de trabajo desde la mañana, en medio de las protestas lideradas por la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).

Las manifestaciones afectaron las sedes del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y la Agencia Nacional de Tierras, donde los accesos fueron bloqueados como mecanismo de presión para exigir atención del Gobierno nacional. Además, se reportaron cierres en las carreras 57 y 59, entre las calles 44 y 43, lo que afectó el ingreso y la salida de funcionarios y usuarios en entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la ART y los juzgados del sector.

Avanza mesa de diálogo con el Gobierno

Tras varias horas de tensión, representantes de las comunidades se encuentran reunidos con delegados del Gobierno en un espacio de diálogo, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en busca de destrabar el conflicto.

Desde el Ministerio del Interior, el viceministro Gabriel Rondón reiteró que ya existía un acuerdo previo para instalar una mesa de trabajo con presencia de garantes, por lo que pidió levantar los bloqueos.

Lea más: Tras riña en restaurante de Bosa, hallan armas y cinco kilos de droga ocultos en el local

“No se puede impedir que las personas salgan de sus lugares de trabajo. Eso no hace parte de la movilización social”, señaló el funcionario, al tiempo que hizo un llamado a respetar los acuerdos y rechazar cualquier forma de violencia.

Autoridades insisten en el diálogo para evitar nuevos bloqueos en el CAN

El Gobierno reconoció las preocupaciones de las comunidades frente a temas como tierras, proyectos productivos y atención social, pero insistió en que las reivindicaciones deben tramitarse por vías institucionales.

Mientras avanzan las conversaciones, las autoridades mantienen el monitoreo en el CAN para evitar nuevas confrontaciones y garantizar el normal funcionamiento de las entidades públicas, luego de una jornada marcada por bloqueos, tensión y afectaciones a cientos de funcionarios y ciudadanos.

Lea más: Protestas indígenas en el CAN escalan: crece la tensión y funcionarios permanecen retenidos

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.