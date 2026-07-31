Licitación de la Calle 13 a punto de caerse por cuarta vez: nadie quiso ofertar

Implosión de los puentes vehiculares en la avenida Américas con calle 13, en el occidente de Bogotá, marcó el hitó del inicio de las obras de ampliación de uno de los corredores de acceso más importantes a Bogotá. Sin embargo, gran parte de la obra sigue sin adjudicar.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Los más de medio millón de ciudadanos que día a día enfrentan el colapso vehicular de la Calle 13 tendrán que seguir armándose de paciencia. La licitación, destinada a la adjudicación de los cuatro tramos principales (3 al 6) del megaproyecto de ampliación, ha quedado virtualmente desierta por cuarta ocasión consecutiva.
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Por Alexánder Marín Correa
Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55jamarin@elespectador.com
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