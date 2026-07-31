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Licitación de la Calle 13 a punto de caerse por cuarta vez: nadie quiso ofertar

Pese a un presupuesto ajustado a $2,3 billones y continuas modificaciones en los pliegos, no se presentaron ofertas. El sector asegurador se negó a expedir pólizas ante la desproporción de riesgos del proyecto.

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
31 de julio de 2026 - 11:00 a. m.
Implosión de los puentes vehiculares en la avenida Américas con calle 13, en el occidente de Bogotá, marcó el hitó del inicio de las obras de ampliación de uno de los corredores de acceso más importantes a Bogotá. Sin embargo, gran parte de la obra sigue sin adjudicar.
Implosión de los puentes vehiculares en la avenida Américas con calle 13, en el occidente de Bogotá, marcó el hitó del inicio de las obras de ampliación de uno de los corredores de acceso más importantes a Bogotá. Sin embargo, gran parte de la obra sigue sin adjudicar.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Los más de medio millón de ciudadanos que día a día enfrentan el colapso vehicular de la Calle 13 tendrán que seguir armándose de paciencia. La licitación, destinada a la adjudicación de los cuatro tramos principales (3 al 6) del megaproyecto de ampliación, ha quedado virtualmente desierta por cuarta ocasión consecutiva.

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Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55jamarin@elespectador.com
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Jairitoco(24834)Hace 25 minutos
Cuando tendremos una vía eficiente que desahogue la movilidad de la entrada a Fontibon...? Señor Alcalde le quedan 2 años apagado su trabajo en esta parte de la ciudad son 2 millones de personas
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