Licitación de la PTAR Canoas, clave para recuperar el río Bogotá, entra en su fase decisiva

Así luciría la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Canoas, que tendrá una capacidad de tratamiento de 16 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a una piscina olímpica cada dos segundos. Foto: Acueducto

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, considerado una de las apuestas ambientales más importantes para la región, avanzó esta semana hacia una de sus etapas clave. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció el inició forma de la fase de relacionamiento con las cuatro firmas precalificadas que aspiran a construir y operar la planta, un paso previo a la presentación de las ofertas definitivas.

En contexto: A contrarreloj: Ptar Canoas iniciaría operación en 2032 para recuperar río Bogotá

Así las cosas, las empresas recibieron los borradores de los documentos de solicitud de ofertas, la minuta del contrato de concesión y los anexos técnicos, financieros y jurídicos del proyecto. Iniciado el proceso, a partir de ahora, podrán revisar el material y formular observaciones hasta el 22 de enero de 2026, en un proceso que la EAAB presenta como un mecanismo para ajustar y optimizar las condiciones de ejecución antes de abrir la competencia formal.

A saber, las cuatro firmas precalificadas son:

Unión PTAR de la Sabana (Acciona / Sacyr)

Promotora del Desarrollo de América Latina

APCA PTAR Canoas (multinacional francesa Veolia Environnement)

APCA Aguas Canoas (Beijing Enterprises Water Group / Shanghai Chengtou Sewage Treatment / China Harbour Engineering).

La licitación

De acuerdo con la EAAB, el proyecto se estructurará bajo la modalidad de concesión de derecho privado, lo que implica que el adjudicatario asumirá, además de la construcción de la planta, la financiación, los estudios y diseños, la gestión social y ambiental, la operación, el mantenimiento y la reversión parcial del proyecto. Es decir, un contrato de largo aliento, con impactos técnicos, financieros y territoriales que trascienden una sola administración.

Según la EAAB, la fase de relacionamiento, que se extenderá hasta mayo de 2026, busca contrastar el diseño del proyecto con la experiencia del mercado, sin alterar el principio de igualdad entre los precalificados. En ese periodo se prevén reuniones públicas, grupales o individuales, destinadas a resolver observaciones y aclarar aspectos del contrato.

La actualidad de la PTAR

Desde la administración distrital se destaca que 2025 fue un año determinante para destrabar el proyecto. Entre los avances señalados están el aval del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para continuar con el proceso licitatorio, la aprobación de la contragarantía por parte del Ministerio de Hacienda y la modificación del convenio de financiación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). A estos se suma el concepto de “no objeción” del Banco Mundial al listado de firmas precalificadas.

La PTAR Canoas está diseñada para tratar el 70 % de las aguas residuales de Bogotá y la totalidad de las provenientes de la zona urbana de Soacha, lo que beneficiaría a más de 10 millones de personas y tendría un impacto directo en la recuperación del río Bogotá. Sin embargo, su magnitud también la ha convertido en un proyecto rodeado de retrasos, discusiones institucionales y expectativas acumuladas durante décadas.

La entrada en la recta final de su estructuración marca un punto de inflexión: no garantiza aún su materialización, pero sí reduce la distancia entre el anuncio y el inicio formal de las obras. El desafío, como ha ocurrido con otros megaproyectos ambientales, será convertir el avance administrativo en resultados tangibles para un río cuya descontaminación sigue siendo una deuda histórica.

En 2027 iniciaría la construcción de la planta de tratamiento que, si todo sale al pie de la letra, duraría cinco años y podría por fin entrar en operación en 2032, casi 28 años después de que el Tribunal de Cundinamarca diera la orden de descontaminar el río Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.