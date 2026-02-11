Línea 2 del Metro: reabren adjudicación con estrategia para atraer inversión extranjera

Segunda línea del metro de Bogotá Foto: Cortesía Empresa Metro

Con los recursos de cofinanciación ya garantizados, el Distrito confirmó que reactivó el proceso para adjudicar la construcción y operación de la Línea 2 del Metro de Bogotá, proyecto estimado en US$8.766 millones y llamado a convertirse en el segundo gran eje férreo de la capital que continúe la transformación que actualmente vive gran parte de la ciudad.

Así las cosas, la Alcaldía inició una fase de divulgación internacional del proyecto que se extenderá hasta el 31 de marzo, con el objetivo de ampliar la participación de empresas extranjeras interesadas en el proceso. En ese marco, se realizó una reunión con delegaciones diplomáticas y representantes de la banca multilateral para presentar el estado actual del proyecto y sus condiciones técnicas y financieras.

En el marco de dicha reunión el Distrito recordó que la Línea 2 cuenta con un convenio de cofinanciación firmado en 2023 que asegura el 100 % de los recursos de la siguiente manera: el 70 % será aportado por la Nación (US$6.129 millones) y el 30 % por el Distrito (US$2.637 millones). El esquema replica el modelo de la Línea 1 y contempla vigencias futuras respaldadas por ambas entidades.

El proyecto fue estructurado con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades multilaterales. Además del BID, han participado la CAF, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otras entidades financieras internacionales.

El proyecto

La Línea 2 tendrá una extensión de 15,5 kilómetros. Contará con 10 estaciones subterráneas, una estación elevada y un patio-taller. Se integrará con la Línea 1 en la estación Calle 72 con Caracas y operará con trenes automáticos tipo GoA4, es decir, sin conductor.

Según las proyecciones oficiales, podrá movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora sentido. Uno de los principales impactos esperados es la reducción de tiempos de viaje: trayectos que actualmente pueden superar una hora se realizarían en cerca de 20 minutos. Entre tanto la líonea 1 avanza con un avance que supera el 72%.

El cronograma

El calendario previsto contempla:

Publicación de los documentos de precalificación: 3 de marzo.

Recepción de solicitudes de precalificación: 5 de junio.

Lista de precalificados: 8 de julio.

Publicación de pliegos de licitación: 31 de julio.

Recepción de ofertas: 30 de noviembre.

Adjudicación estimada: enero de 2027.

Durante el proceso se realizarán reuniones grupales y encuentros individuales con empresas interesadas, bajo protocolos de transparencia revisados con la banca multilateral.

Un nuevo intento tras la licitación fallida

La reactivación del proceso se produce luego de que el Distrito declarara desierta, el pasado 20 de enero, la primera licitación para la construcción de la Línea 2 del Metro. Ninguno de los cuatro consorcios precalificados presentó oferta antes del cierre del plazo, lo que obligó a replantear la ruta contractual y a anunciar una nueva convocatoria internacional.

El resultado encendió alertas en el Concejo de Bogotá. La Comisión de Hacienda avaló la reapertura de la subcomisión de Vigilancia y Control, un espacio de seguimiento político que había quedado en pausa mientras avanzaba el proceso.

Desde sectores críticos se sostiene que el desenlace no fue sorpresivo. Algunos cabildantes venían advirtiendo sobre posibles falencias en la estructuración técnica y en las condiciones del proceso, así como sobre el riesgo de que el modelo contractual desincentivara la participación. También han surgido cuestionamientos sobre los retrasos acumulados y llamados a revisar la dirección del proyecto.

Más allá del debate político, el impacto es concreto: la adjudicación, que en un inicio se proyectaba para 2024, se corre ahora hacia 2027. En la práctica, son al menos tres años adicionales para una obra pensada para aliviar la demanda de movilidad en Suba y Engativá, dos de las localidades más pobladas y con mayor presión sobre el sistema de transporte de la ciudad.

