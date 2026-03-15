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Salud mental en Bogotá: estas son las líneas de ayuda disponibles las 24 horas

En momentos de crisis emocional, pedir ayuda puede marcar la diferencia. Estas son las líneas disponibles en Bogotá para recibir apoyo psicológico.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
15 de marzo de 2026 - 10:45 p. m.
Si usted o alguien cercano necesita apoyo emocional o atraviesa una situación difícil, estas líneas están disponibles de manera gratuita y pueden ser el primer paso para recibir orientación y acompañamiento profesional.
Si usted o alguien cercano necesita apoyo emocional o atraviesa una situación difícil, estas líneas están disponibles de manera gratuita y pueden ser el primer paso para recibir orientación y acompañamiento profesional.
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Si una persona atraviesa una crisis de salud mental en Bogotá o necesita orientación emocional, la ciudad cuenta con varias líneas de atención gratuitas que ofrecen acompañamiento inmediato y funcionan las 24 horas del día.

Una de las principales es la Línea 106 – “El poder de ser escuchado”, un servicio del Distrito que brinda apoyo psicológico y orientación a quienes enfrentan situaciones de angustia, crisis emocionales o dificultades relacionadas con la salud mental. La atención es gratuita, confidencial y está disponible todos los días del año. También ofrece acompañamiento por chat a través del número 300 754 8933.

En situaciones de emergencia o riesgo inminente, la recomendación de las autoridades es comunicarse con la Línea 123, que articula la atención de urgencias en la ciudad y puede activar la respuesta de diferentes entidades, incluyendo casos críticos relacionados con salud mental.

Además, Bogotá cuenta con otras rutas especializadas de escucha y orientación. Entre ellas está la Línea Púrpura Distrital, enfocada en brindar apoyo a mujeres mayores de 18 años que enfrentan situaciones de violencia o crisis emocionales. Este servicio puede contactarse a través del 01 8000 112 137 o por WhatsApp en el 300 755 1846.

Otra de las alternativas es la Línea Calma, dirigida a hombres mayores de 18 años residentes en Bogotá que buscan acompañamiento para manejar emociones, conflictos o situaciones de estrés. Este servicio funciona a través del 01 8000 423 614.

Estas líneas se han consolidado como una puerta de entrada rápida a orientación profesional y a rutas institucionales de apoyo, especialmente en casos relacionados con crisis emocionales, violencia intrafamiliar o vulneración de derechos.

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Desde la academia, la Universidad de los Andes también participa en estas estrategias a través de la prestación de servicios de atención psicológica, la formación de profesionales en salud mental y la investigación orientada a fortalecer las prácticas de acompañamiento psicosocial.

El aumento en la búsqueda de ayuda también se refleja en las cifras recientes del Distrito. Según informó la Alcaldía de Bogotá, entre enero y abril de 2025 la Línea 106 recibió 15.832 llamadas, frente a 8.738 registradas en el mismo periodo de 2024, lo que representó un incremento del 81 % en las solicitudes de orientación.

En ese mismo lapso, las autoridades reportaron más de 40.000 intervenciones relacionadas con salud mental, entre ellas 10.501 orientaciones en momentos de crisis y 10.561 activaciones de rutas de atención para apoyo psicosocial o acompañamiento especializado.

Las cifras evidencian la creciente demanda de estos servicios y refuerzan la importancia de las líneas de atención como una primera puerta de acceso a orientación profesional y a las rutas institucionales de apoyo disponibles de manera gratuita en la ciudad.

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Por Redacción Bogotá

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