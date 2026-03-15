Salud mental en Bogotá: estas son las líneas de ayuda disponibles las 24 horas

Si usted o alguien cercano necesita apoyo emocional o atraviesa una situación difícil, estas líneas están disponibles de manera gratuita y pueden ser el primer paso para recibir orientación y acompañamiento profesional.

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Si una persona atraviesa una crisis de salud mental en Bogotá o necesita orientación emocional, la ciudad cuenta con varias líneas de atención gratuitas que ofrecen acompañamiento inmediato y funcionan las 24 horas del día.

Una de las principales es la Línea 106 – “El poder de ser escuchado”, un servicio del Distrito que brinda apoyo psicológico y orientación a quienes enfrentan situaciones de angustia, crisis emocionales o dificultades relacionadas con la salud mental. La atención es gratuita, confidencial y está disponible todos los días del año. También ofrece acompañamiento por chat a través del número 300 754 8933.

En situaciones de emergencia o riesgo inminente, la recomendación de las autoridades es comunicarse con la Línea 123, que articula la atención de urgencias en la ciudad y puede activar la respuesta de diferentes entidades, incluyendo casos críticos relacionados con salud mental.

Además, Bogotá cuenta con otras rutas especializadas de escucha y orientación. Entre ellas está la Línea Púrpura Distrital, enfocada en brindar apoyo a mujeres mayores de 18 años que enfrentan situaciones de violencia o crisis emocionales. Este servicio puede contactarse a través del 01 8000 112 137 o por WhatsApp en el 300 755 1846.

Otra de las alternativas es la Línea Calma, dirigida a hombres mayores de 18 años residentes en Bogotá que buscan acompañamiento para manejar emociones, conflictos o situaciones de estrés. Este servicio funciona a través del 01 8000 423 614.

Estas líneas se han consolidado como una puerta de entrada rápida a orientación profesional y a rutas institucionales de apoyo, especialmente en casos relacionados con crisis emocionales, violencia intrafamiliar o vulneración de derechos.

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Desde la academia, la Universidad de los Andes también participa en estas estrategias a través de la prestación de servicios de atención psicológica, la formación de profesionales en salud mental y la investigación orientada a fortalecer las prácticas de acompañamiento psicosocial.

El aumento en la búsqueda de ayuda también se refleja en las cifras recientes del Distrito. Según informó la Alcaldía de Bogotá, entre enero y abril de 2025 la Línea 106 recibió 15.832 llamadas, frente a 8.738 registradas en el mismo periodo de 2024, lo que representó un incremento del 81 % en las solicitudes de orientación.

En ese mismo lapso, las autoridades reportaron más de 40.000 intervenciones relacionadas con salud mental, entre ellas 10.501 orientaciones en momentos de crisis y 10.561 activaciones de rutas de atención para apoyo psicosocial o acompañamiento especializado.

Las cifras evidencian la creciente demanda de estos servicios y refuerzan la importancia de las líneas de atención como una primera puerta de acceso a orientación profesional y a las rutas institucionales de apoyo disponibles de manera gratuita en la ciudad.

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