Nuevos plazos para permisos de eventos en Bogotá: ¿cómo afectará a los conciertos?

Bogotá es la ciudad de los conciertos. Con más de 500 espectáculos en 2025 y un aparato económico próspero en torno a la industria, la capital del país es el epicentro de los espectáculos masivos en el país. Por ello, la reciente decisión del Distrito sobre los cambios en los tiempos para tramitar la autorización de este tipo de eventos cobra relevancia.

Los ajustes, publicados en las últimas horas por la Secretaría de Gobierno, apuntan a la optimización de los procesos del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA), plataforma a través de la cual se gestionan los permisos para espectáculos públicos en la ciudad.

¿Qué cambiará?

La Secretaría de Gobierno informó que la ciudad adoptará nuevos plazos para solicitar autorizaciones de eventos y conciertos, con el objetivo de mejorar la planeación y coordinación institucional.

El cambio implica que los organizadores deberán iniciar el proceso de solicitud con mayor anticipación, lo que permitirá a las autoridades revisar de forma más detallada aspectos como seguridad, movilidad, logística y planes de contingencia.

De tal forma, Ccn la actualización del sistema SUGA, los organizadores deberán cumplir dos tiempos principales:

Radicar la solicitud con mínimo 19 días de anticipación para actividades especiales de aglomeración de público.

La autorización debe quedar aprobada al menos 5 días antes del evento.

¿Cómo funcionan los permisos actualmente?

El trámite de permisos para conciertos y eventos masivos en Bogotá se realiza a través del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA).

Este sistema reúne a diferentes entidades del Distrito que evalúan las condiciones necesarias para realizar eventos con gran asistencia de público. Entre ellas participan organismos encargados de seguridad, gestión del riesgo, movilidad y salud.

Durante el proceso, las autoridades revisan planes de evacuación, capacidad del lugar, medidas de seguridad y logística del evento antes de autorizar su realización.

¿Por qué se ajustan los plazos?

Según el Distrito, la modificación de los tiempos busca mejorar la coordinación entre las entidades responsables de evaluar cada solicitud.

Los eventos de gran formato implican la participación de múltiples instituciones y requieren revisiones técnicas que incluyen aspectos como:

seguridad y control de acceso

movilidad en el sector

planes de emergencia

capacidad del escenario

atención de emergencias médicas

Al ampliar los tiempos de revisión, la administración espera reducir riesgos y garantizar mejores condiciones para asistentes y organizadores.

¿Qué viene ahora?

Las autoridades señalaron que la medida forma parte de un proceso de fortalecimiento del sistema de gestión de eventos en la ciudad.

El Distrito continuará ajustando los procedimientos del sistema SUGA para garantizar que los espectáculos masivos cumplan con estándares adecuados de seguridad y logística.

Con estos cambios, Bogotá busca mantener su posición como uno de los principales destinos para conciertos y eventos culturales en América Latina.

