Listas las 21 torres del TransMiCable San Cristóbal: la obra llega al 77 %

El TransMiCable de San Cristóbal comienza a tomar forma en el horizonte del suroriente de Bogotá. Esta semana, el alcalde Carlos Fernando Galán y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, supervisaron la instalación final de las 21 torres que sostendrán el sistema de cable aéreo, marcando un hito clave en la construcción de la obra.

“Las tres estaciones del TransMiCable de San Cristóbal ya superaron el 70 %. Estamos en la del 20 de Julio; la última vez que vine había que subir por andamios. Hoy ya tenemos las escaleras, la fachada y avanzamos en el izaje del puente que conecta con el portal de TransMilenio”, afirmó Galán durante la visita.

Las torres, de 25 metros de altura promedio —el equivalente a un edificio de seis pisos—, fueron fabricadas en Austria y traídas a Bogotá con un sistema de protección galvanizado para evitar la corrosión. Con su instalación, el proyecto supera el 77 % de avance general y se prepara para el tendido del cable en noviembre.

El TransMiCable San Cristóbal recorrerá 2,87 kilómetros, conectando las estaciones 20 de Julio, La Victoria y Senderos de Altamira, esta última nombrada por votación ciudadana en el marco de la estrategia “Súmate a la conversación”.

El cable tendrá capacidad para transportar 4.000 pasajeros por hora y por sentido, reduciendo los trayectos de 40 a solo 10 minutos y beneficiando directamente a más de 400.000 habitantes de la zona. Se espera que esté listo para finales de 2026.

El cable revitaliza San Cristóbal

Las obras de TransMiCable son algo más que un medio de transporte, pues representa una oportunidad para reactivar los barrios, sus comercios y espacios públicos, conectando comunidades históricamente relegadas de la ciudad formal.

Esa visión explica por qué el proyecto ha sido considerado un motor de transformación urbana y social.

El director del IDU, Orlando Molano, aseguró que el objetivo es finalizar la fase constructiva en agosto de 2026 y que TransMilenio realice las pruebas operacionales durante el segundo semestre del mismo año.“Lo más significativo —dijo Molano— es que reducirá en más de 35 minutos el tiempo de viaje, pasando de trayectos de 40 minutos a tan solo 10. Este proyecto cambiará la manera en que se vive y se conecta el suroriente”.

Con cada torre levantada y cada estación que avanza, el TransMiCable de San Cristóbal se perfila como el nuevo símbolo de movilidad sostenible en Bogotá. Un cable que no solo transportará personas, sino también esperanza, desarrollo y orgullo barrial.

