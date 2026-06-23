Llamado del Concejo a la calma marca el avance del escrutinio en Bogotá

Plenaria en el Concejo de Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

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El panorama político en la capital entró en una fase de expectativa tras el cierre de las urnas el pasado domingo 21 de junio. Aunque los primeros datos del preconteo marcaron una tendencia clara sobre el rumbo de la votación, los llamados desde los diferentes sectores políticos coinciden en la necesidad de mantener la prudencia y la calma hasta que las autoridades electorales consoliden el veredicto definitivo en las mesas de escrutinio.

En contexto: Triunfo de Iván Cepeda en Bogotá fue insuficiente para superar a Abelardo De la Espriella

En esa línea se pronunció formalmente el Concejo de Bogotá a través de su mesa directiva, integrada por los concejales Humberto Amín y Darío Fernando Cepeda. La corporación distrital reconoció que las cifras preliminares señalan un triunfo en favor de Abelardo de la Espriella, pero enfatizó que dichos datos constituyen únicamente un insumo inicial que debe ser verificado, consolidado y certificado bajo estrictas garantías jurídicas por los jueces y delegados oficiales.

El cabildo también manifestó su respaldo irrestricto a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral (CNE) como los únicos órganos con el mandato constitucional para validar cada sufragio emitido. Finalmente, instaron a la ciudadanía y a los partidos políticos a respetar los tiempos legales del proceso, advirtiendo que la solidez de la democracia local depende de que el escrutinio se surta con rigor y sin presiones de ninguna naturaleza.

Entre tanto, el proceso de escrutinio avanza activamente en la ciudad. En puntos clave de concentración de votos como Corferias, abogados cercanos a la campaña de Iván Cepeda acompañan la revisión de las actas de votación en calidad de garantes para asegurar el correcto conteo de los sufragios. A la par del desarrollo de esta jornada técnica, cientos de ciudadanos se han congregado en las inmediaciones del recinto ferial y de otros puntos de la capital para acompañar el proceso mediante manifestaciones pacíficas y plantones.

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