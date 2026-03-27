Llega nueva flota de buses eléctricos a Bogotá: reemplazarán vehículos de más de 15 años

68 buses conforman la nueva flota eléctrica que busca marcar el inicio de la modernización del transporte en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

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Con la entrada en operación del primer lote de 68 buses eléctricos para el componente Transmizonal, Bogotá dará inicio a una nueva fase en la esperada modernización del transporte público. Serán en total 711 vehículos que llegarán al sistema entre este y el próximo año.

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Los buses llegaron de Cundinamarca y serán preparados para iniciar operación en los próximos meses. De acuerdo con la Alcaldía, la puesta en marcha de estos buses eléctricos permitirá reducir cerca de 2.628 toneladas de dióxido de carbono al año, una cifra equivalente a la siembra de más de 119.000 árboles.

La llegada de los buses fue acompañada por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó que la renovación representa un avance clave en movilidad y sostenibilidad para la ciudad. Según explicó, la nueva flota reemplazará buses con más de 15 años de operación.

Por su parte, María Fernanda Ortiz, gerente de la empresa Transmilenio, aseguró que la nueva flota está enfocada en mejorar la experiencia de los usuarios e hizo un llamado al cuidado de los vehículos. “Esta flota es para todos los ciudadanos y busca elevar la calidad del servicio”, señaló.

¿De dónde vienen los buses?

Los buses fueron fabricados en el país por la empresa Marcopolo Superpolo, en un proceso que involucró a 1.330 trabajadores directos y cerca de 180 proveedores nacionales. Según el gerente de la compañía, James Posada Rosero, el proyecto no solo impacta la movilidad, sino que también fortalece la industria local.

En total, la operación de esta flota producirá más de 5.300 empleos indirectos y ha significado un crecimiento cercano al 30 % en la capacidad de producción de la empresa.

En términos de servicio, los nuevos buses contarán con wifi gratuito, puertos USB, cámaras de seguridad, pantallas informativas, espacios inclusivos y botón de pánico.

Además, la nueva flota esta diseñada para mejorar las condiciones laborales de los conductores al reducir los niveles de ruido, vibración y temperatura en cabina.

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