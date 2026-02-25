“Lleva una hora gritando de dolor”: video en Meissen reabre debate por atención en urgencias

La Subred confirmó que el paciente fue intervenido quirúrgicamente, pero el video volvió a encender las críticas por la atención en urgencias. Foto: Archivo particular

Un video difundido en redes sociales cuestiona los tiempos de atención en la sala de urgencias del Hospital de Meissen, ubicado en el sur de Bogotá. En las imágenes se observa a un joven llorando por un fuerte dolor abdominal, antes de ser atendido. La evidencia de que el paciente no estaba fingiendo es que tuvo que ser sometido a cirugía, según informó el centro asistencial.

El clip, que se hizo viral, muestra al paciente apoyado en una ventana, pidiendo ayuda. En el video, la persona que registra la escena expresa su inconformidad y asegura que el joven llevaba cerca de una hora gritando del dolor sin recibir atención.

La grabación también incluye cuestionamientos directos al personal del centro asistencial. “Todos los médicos pasan al lado de él y solo lo miran, y no lo ayudan. Se perdió la humanidad”, se escucha decir en la grabación. El video fue acompañado de mensajes que critican la calidad del servicio y los tiempos de espera en urgencias.

Tras su difusión, la publicación generó múltiples reacciones. Algunos usuarios compartieron experiencias similares en distintos hospitales de la ciudad, mientras otros pidieron explicaciones sobre lo ocurrido y cuestionaron la capacidad de respuesta en casos de dolor intenso.

Ante la polémica, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. entregó su versión a El Espectador. La entidad aseguró que el joven sí recibió atención médica de acuerdo con los protocolos establecidos.

Según la Subred, el paciente ingresó al servicio de urgencias en la mañana del 24 de febrero, fue valorado por un equipo interdisciplinario, se le practicaron exámenes y posteriormente fue llevado a un procedimiento quirúrgico. La entidad confirmó que permaneció cerca de una hora en sala de espera antes de ser atendido y que actualmente se encuentra hospitalizado, en condición médica estable.

El caso se da en medio de un contexto nacional marcado por cuestionamientos al sistema de salud. Pues este mismo martes 24 de febrero, en Cúcuta, una mujer usuaria de Nueva EPS murió mientras reclamaba medicamentos en una sede de Cafam. El hecho quedó registrado en video y generó pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo.

Tras ese caso, la entidad advirtió que la crisis en el acceso a servicios y medicamentos “ha cruzado límites inhumanos” y pidió no normalizar situaciones en las que los pacientes enfrentan barreras para recibir atención oportuna.

Aunque las situaciones son distintas, ambos casos han vuelto a poner en discusión los tiempos de espera, el acceso oportuno a los servicios y la percepción de acompañamiento en escenarios críticos.

Por ahora, el video grabado en Meissen continúa circulando en redes sociales, mientras las autoridades insisten en que los casos deben evaluarse con la información clínica completa y bajo los procedimientos establecidos.

