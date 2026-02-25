Metro de Bogotá sale a Europa a buscar inversionistas e interesados para la Línea 2

Segunda línea del metro de Bogotá Foto: Cortesía Empresa Metro

La segunda línea del metro de Bogotá dio un paso clave en su proceso de licitación internacional. Para buscar nuevos socios que permitan llevar a cabo con éxito el nuevo concurso público, el proyecto fue presentado ante instancias de la Unión Europea en Bruselas, como parte de una estrategia para atraer inversionistas y empresas del sector ferroviario.

La agenda incluyó reuniones con bancos europeos de desarrollo y compañías especializadas, así como encuentros posteriores en Madrid, con el objetivo de ampliar el interés del mercado internacional en esta megaobra de movilidad.

Según la Empresa Metro de Bogotá, este tipo de espacios busca generar confianza, recoger inquietudes de posibles oferentes y fortalecer el posicionamiento del proyecto como una oportunidad atractiva de inversión.

Una licitación que quedó desierta

El impulso internacional del proyecto ocurre luego de que la primera licitación para la Línea 2 fuera declarada desierta en enero de 2026, tras no recibir propuestas de los consorcios habilitados.

Ante este escenario, el Distrito decidió reabrir el proceso con ajustes en los pliegos y una fase de divulgación internacional más amplia, buscando atraer nuevos actores y mejorar las condiciones de participación.

La nueva estrategia contempla una mayor promoción del proyecto en mercados internacionales y un fortalecimiento del marco jurídico y técnico para dar más garantías a los inversionistas.

Interés internacional: Europa y China en el radar

Además del acercamiento con Europa, el proyecto también ha despertado interés en otros mercados. Representantes del sector empresarial chino han manifestado su intención de participar en la futura licitación, lo que abre la puerta a una competencia global por la obra.

En paralelo, Bogotá ha buscado ampliar el espectro de posibles oferentes, incluyendo actores de diferentes regiones, con el objetivo de asegurar pluralidad y mejores propuestas en el proceso.

¿Qué viene para la Línea 2 del metro?

La Línea 2 del metro de Bogotá sigue en fase de licitación pública internacional y se espera que, tras esta nueva ronda de promoción global, el proceso pueda adjudicarse en 2027.

El proyecto es clave para la movilidad de la ciudad, especialmente en la conexión entre el noroccidente y el centro, y forma parte de la expansión del sistema férreo que busca transformar el transporte en la capital.

Por ahora, la apuesta del Distrito es clara: salir al mundo a buscar socios que permitan destrabar una de las obras más ambiciosas de Bogotá.

