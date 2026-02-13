Lluvias causan emergencias por inundaciones en varios sectores de Pacho, Cundinamarca

Las fuertes lluvias registradas en la noche del miércoles 12 de febrero provocaron emergencias por inundaciones en los barrios La Palmita y La Ferrería, así como de los sectores rurales El Nudillo, La Dorada y la vereda Compera. Foto: Cuerpo de Bomberos de Pacho

Las fuertes lluvias registradas en la noche del miércoles 12 de febrero provocaron emergencias por inundaciones en distintos barrios y veredas del municipio de Pacho, lo que obligó a la activación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pacho.

De acuerdo con el reporte oficial de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, las primeras alertas se recibieron a partir de las 9:26 de la noche, cuando residentes de los barrios La Palmita y La Ferrería, así como de los sectores rurales El Nudillo, La Dorada y la vereda Compera, informaron sobre el ingreso de agua a sus viviendas como consecuencia del colapso de alcantarillas, zanjas y cauces naturales.

En total, ocho unidades bomberiles se desplazaron a los puntos reportados en dos vehículos oficiales, atendiendo de manera escalonada las emergencias. En el barrio La Ferrería, sector Los Portales, los bomberos realizaron la limpieza de una rejilla obstruida, lo que permitió restablecer el flujo del agua y evitar una mayor afectación a la vivienda. Situación similar se presentó en el barrio La Palmita, donde el nivel del agua descendió tras la inspección del sistema de alcantarillado.

En el sector rural de La Dorada, las autoridades atendieron una vivienda afectada por el desbordamiento de una quebrada y una zanja recolectora de aguas lluvias, mientras que en la vereda Compera, parte baja, varias familias reportaron inundaciones derivadas de filtraciones provenientes de un talud ubicado en la parte alta del terreno.

Durante la atención de las emergencias, el organismo de socorro informó de manera permanente al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, al que se solicitó el apoyo de las empresas de servicios públicos para adelantar mantenimiento preventivo en las alcantarillas y sistemas de drenaje afectados.

Las labores concluyeron cerca de la medianoche. Según el balance oficial, no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales, y aunque hubo ingreso de agua en algunos predios, no se reportaron viviendas con daños estruturales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para mantener limpias las cunetas y zanjas y reportar oportunamente cualquier obstrucción en los sistemas de drenaje, especialmente ante la persistencia de la temporada de lluvias en la región.

